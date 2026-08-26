Za njih Dubioza kolektiv ima privatni party, a oni vraćaju vjeru u život: 'Tu sam prije svega Dino'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

OVA PRIČA OSVAJA /

Priča o inkluziji sa sjevera Hrvatske osvojila je društvene mreže. Socijalna zadruga Humana Nova od starog tekstila stvara nove proizvode, a osobama s invaliditetom i ljudima koji teže pronalaze posao daje priliku za novi početak.

Uz šivanje i krojenje ima vremena i za pjesmu, smijeh te jutarnju kavu.

Humana Nova socijalna je zadruga koja zapošljava 61 radnika, a čak 38 njih jesu osobe s invaliditetom, dok su većina ostalih pripadnici ranjivih skupina i starije osobe koje slabije kotiraju na tržištu rada.

I Dino je ovdje vratio nadu.

"Kad sam došao ovdje, nisam iskreno bio 'na ti' sa svojim invaliditetom, nisam se do kraja prihvaćao, ali kako je vrijeme prolazilo, tu sam prije svega dobio i podršku i potrebno vrijeme", kaže nam Dino Višnjić.

Jer za njega neke stvari vrijede puno više od novčane naknade.