Satelitske snimke otkrile razmjere katasrofe: Razorni val pomeo sve pred sobom

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MRTVI SE JOŠ BROJE /

Katastrofalnu poplavu u Nepalu najvjerojatnije je izazvao potres koji je pokrenuo veliko klizište koje je, prema riječima nepalskog ministra vanjskih poslova Shishira Khanala, blokiralo rijeku Bhote Koshi.

Rijeka se potom izlila iz korita.

Na satelitskim snimkama snimljenim u srijedu vidi se bujica kamenja i blata na nepalskom planinskom lancu uz granicu s Kinom. Nadzorne kamere snimile su trenutak kada je siloviti val stijena, blata i vode udario u zgrade.

Nakon poplava u himalajskom pograničnom području Nepala i Tibeta pronađena su ukupno 22 tijela, potvrdio je u srijedu policijski dužnosnik.

Bujične poplave potopile su ceste, mostove, kućanstva i energetske projekte u pograničnim dijelovima Nepala.

U videu pogledajte posljedice klizišta na granici Nepala i Kine