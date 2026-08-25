Policajka opisala pakao u aferi 'Nakaze', otkrila i tko je čovjek koji joj je rekao da ne prijavljuje: 'Oni su broj jedan'

SUĐENJE ANNI DUJIĆ /

Na Općinskom sudu u Karlovcu počelo je suđenje Anni Dujić, kćeri bivšeg predsjednika Uprave Hrvatskih šuma Nediljka Dujića, zbog prijetnji i pokušaja prisile prema policajki. Slučaj je poznat kao afera Nakaze, koju je snimila ekipa RTL-a Danas tijekom velikog požara u Skradinu. Prva je svjedočila oštećena policajka koja se, kaže, i dalje osjeća ugroženo.

Policajka je zbog incidenta završila tri sata na Hitnoj na infuziji. Zašto odmah nije prijavila, ovako je svjedočila:

"Kad sam zamjenika šefa pitala što da radim jer bi to htjela prijaviti, rekao mi je: "Nema ti od toga ništa". Oni su cijeli život broj jedan u svemu. Od toga sam se zgrozila. Osjećala sam se ugroženo", rekla je policajka piše Jutarnji list.

Na pitanje odvjetnika tko ju je odvraćao od prijave:

"Načelnik Joško Periša, jer od toga nema ništa i da ću ja nagrabusiti jer nisam odmah reagirala, iščupala je iz auta i vezala lisicama", rekla je policajka, dodaje Jutarnji.

Na kraju joj je kaže šef, ipak rekao da će sutra riješiti prijavu, i podnesena je kaznena.

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