Kupac izvagao kruh kod kuće i požalio se: Pekar zbog toga morao platio 15.000 eura

Zbog prigovora kupca da je dobio 10 grama manje kruha nego što je očekivao, jedan pekar u Njemačkoj morao je u svojim trgovinama postaviti nove vage, što ga je ukupno stajalo oko 15.000 eura, piše Euronews.

Neobičan slučaj dogodio se u Pfaffenhofenu an der Ilm, gradu sjeverno od Münchena. Pekar Matthias Breitner desetljećima je prodavao polovice kruha kupcima koji nisu željeli kupiti cijeli kruh.

Sve je počelo kada mu se jedan kupac javio e-mailom. Kod kuće je izvagao polovicu kruha i utvrdio da je deset grama lakša od polovice deklarirane težine cijelog kruha.

Breitner mu je odgovorio pomalo ironično: "Ponekad dobiješ, ponekad izgubiš. Sljedeći put sigurno će biti deset grama više."

Kupac se, međutim, nije na tome zaustavio. Obratio se nadležnim službama za kontrolu mjera i težina.

Zbog pola kruha morao mijenjati opremu

Lokalni ured za mjere i težine potom je obavijestio pekara da više ne smije prodavati polovice kruha bez njihova pojedinačnog vaganja.

Pravila proizlaze iz njemačke uredbe o pretpakiranim proizvodima, kojom se provode europski propisi, ali i dodatne njemačke odredbe.

Breitner ne želi prodavati unaprijed zapakirane polovice kruha. To znači da se svaki komad koji se reže za kupca mora izvagati na prodajnom mjestu.

Zbog toga je, kako tvrdi, morao nabaviti i postaviti nove vage u svojim pekarnicama. Ukupan trošak iznosio je oko 15.000 eura.

Pekar kaže da su neke druge pekarnice u međuvremenu potpuno odustale od prodaje polovica kruha jer strahuju od sličnih pritužbi i problema s nadležnim službama.

Njemački sudovi zatrpani predmetima

Neobična priča o kruhu pojavila se u vrijeme kada se u Njemačkoj bilježi i velik porast broja sudskih postupaka.

Prema izvješćima njemačkih medija Tagesschaua i Süddeutsche Zeitunga, berlinski radni sud do kolovoza je zaprimio više od 16.000 predmeta, što je otprilike broj koji bi inače prikupio tijekom cijele godine.

Dio dužnosnika smatra da bi jedan od razloga za povećanje broja predmeta mogla biti sve veća upotreba alata umjetne inteligencije, uključujući ChatGPT i Gemini. Takvi alati korisnicima omogućuju da vrlo brzo sastave opsežne pravne podneske.

Ipak, nema nikakvih naznaka da je umjetna inteligencija imala bilo kakvu ulogu u pritužbi protiv Breitnerove pekarnice.