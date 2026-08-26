Real ove godine ne može igrati na Anfieldu: Evo zašto

Dinamo večeras igra uzvratnu utakmicu playoffa Lige prvaka protiv Vikinga. Osim hrvatskog i norveškog prvaka, utakmice igraju još tri para, a nakon što te utakmice budu odigrane, znat će se svih 36 sudionika ligaške faze.

Samo dan nakon tih utakmica, dakle 27. kolovoza, bit će održan i ždrijeb, a ove će godine on imati i jednu zanimljivost. Naime, po "novom" formatu, koji se koristi od sezone 2024./25., više nema jedne domaće i jedne gostujuće utakmice protiv istog protivnika u ligaškoj fazi, već se igra samo jedna utakmica.

A ako ždrijeb i ove godine, kao i prethodne dvije, spoji Liverpool i Real Madrid, ona se neće smjeti igrati u Engleskoj. Naime, europska krovna nogometna organizacija (UEFA) uvela je pravilo kojim želi izbjeći da se isti dvoboj u ligaškoj fazi odigra tri godine zaredom, pa je tako ovaj ždrijeb spriječen.

U toj je odluci najzanimljivije da nije spriječen sam ogled dvaju klubova, već samo ogled na Anfieldu, te ždrijeb i dalje može spojiti Liverpool i Real Madrid u utakmici na Santiago Bernabéuu.

UEFA rules are set to prevent Liverpool from being drawn at home to Real Madrid in this season's Champions League league phase ⤵️ — Liverpool FC (@LFC) August 26, 2026