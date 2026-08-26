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NEOBIČNA ODLUKA /

Real ove godine ne može igrati na Anfieldu: Evo zašto

Real ove godine ne može igrati na Anfieldu: Evo zašto
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Foto: Jose Breton/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

U toj je odluci najzanimljivije da nije spriječen sam ogled dvaju klubova, već samo ogled na Anfieldu

26.8.2026.
15:36
Sportski.net
Jose Breton/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Dinamo večeras igra uzvratnu utakmicu playoffa Lige prvaka protiv Vikinga. Osim hrvatskog i norveškog prvaka, utakmice igraju još tri para, a nakon što te utakmice budu odigrane, znat će se svih 36 sudionika ligaške faze.

Samo dan nakon tih utakmica, dakle 27. kolovoza, bit će održan i ždrijeb, a ove će godine on imati i jednu zanimljivost. Naime, po "novom" formatu, koji se koristi od sezone 2024./25., više nema jedne domaće i jedne gostujuće utakmice protiv istog protivnika u ligaškoj fazi, već se igra samo jedna utakmica.

A ako ždrijeb i ove godine, kao i prethodne dvije, spoji Liverpool i Real Madrid, ona se neće smjeti igrati u Engleskoj. Naime, europska krovna nogometna organizacija (UEFA) uvela je pravilo kojim želi izbjeći da se isti dvoboj u ligaškoj fazi odigra tri godine zaredom, pa je tako ovaj ždrijeb spriječen.

U toj je odluci najzanimljivije da nije spriječen sam ogled dvaju klubova, već samo ogled na Anfieldu, te ždrijeb i dalje može spojiti Liverpool i Real Madrid u utakmici na Santiago Bernabéuu.

LiverpoolReal MadridLiga Prvaka
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