Bivša zvijezda HNL-a uoči ključne utakmice Dinama: 'Ja bih to zabranio, nikad to nisam volio'

Dinamo u srijedu od 21.00 igra najvažniju utakmicu ove jeseni, ključni susret, odlučujući za plasman među elitu. Još jedan korak ostao je Plavima do nastupa u ligaškom dijelu Lige prvaka, ali taj je korak dug, težak i bit će pravi izazov za nogometaše Marija Kovačevića.

Uoči ključne uzvratne utakmice doigravanja za Ligu prvaka između Vikinga i Dinama, za portal Net.hr svoja je razmišljanja podijelio Leon Benko, bivši hrvatski nogometaš i jedan od najboljih strijelaca u povijesti HNL-a. Na vječnoj ljestvici najboljih strijelaca HNL-a, Leon Benko nalazi se na 17. mjestu sa 74 postignula pogotka.

Tekstualni prijenos utakmice Viking - Dinamo od 21.00 pratite na portalu Net.hr

S Leonom Benkom smo napravili opširni intervju. U prvom dijelu pričali smo s njim o Karijeri nakon karijere. U drugom dijelu intervjua Benko analizira izglede Plavih u Stavangeru, osvrnuo se na najveći problem s kojim će se suočiti u gostima te prokomentirao trenutno stanje u domaćem prvenstvu.

Dinamo je razina više, očekujem prolaz

Što očekujete u utakmici Vikinga i Dinama?

"Gledajte, očekujem da će Dinamo proći u Ligu prvaka, normalno, kao i svi mi koji navijamo za hrvatske klubove, o bilo kome da se radi. Dinamo je kvaliteta i razina više od ostatka SHNL-a, tako da mislim da oni imaju kapaciteta da mogu pobijediti u gostima Viking. Normalno da se mora ići na prolaz. Kakva će igra biti, to je manje bitno. Želim sreću treneru Kovačeviću i dečkima i nadam se da će proći."

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'Ja bih umjetnu travu zabranio, to je minimalna prednost za njih'

Što će biti ključno u uzvratnoj utakmici? Vidjeli smo u Zagrebu da je Dinamo vodio 2-0, pa primio dva gola nakon pogrešaka.

"Gledajte, greške se u takvim utakmicama ne opraštaju. Mislim da je ključan fokus na utakmicu, svi znamo da je veliki ulog. Ta neka koncentracija i privrženost dresu, zajedništvo, privrženost jedan drugom na travnjaku... Svaki igrač mora biti usredotočen na utakmicu i onaj tko bude koncentriraniji, taj će pobijediti, odnosno proći. Znači, koncetracija će biti ključna".

Dinamo će igrati na umjetnoj podlozi na koju hrvatski klubovi nisu navikli. Kako doskočiti tom problemu?

"Ja bih to zabranio. Mislim, jednostavno kad trenirate na pravoj travi ili hibridu koji je, recimo, sad u hrvatskim klubovima, mislim da su ti tereni jako brzi, ali ipak je prava trava i drugačije se udara lopta, drugačije odskače. Sve je drugačije. Jednostavno, oni koji igraju cijelo vrijeme i treniraju na umjetnoj travi su u prednosti, sigurno su u prednosti, barem nekoj minimalnoj. Međutim, svi su oni profesionalci, moraju se pripremiti na to, ali kažem, ja bih to zabranio jer ja osobno nikad nisam volio."

'Varaždin radi dobar posao'

Kako gledate na situaciju u SHNL-u nakon prva četiri odigrana kola?

"Tu i tamo pratim nogometna zbivanja, kad uhvatim vremena jer sam u gužvi s firmom, a tu je i obitelj koja mi je na prvom mjestu. Dinamo, Hajduk i Rijeku u Europi pratim kad stignem. Evo, sad sam bio nakon dugo vremena na utakmici Varaždin - Rijeka. Pa gledajte, mislim da Varaždin radi dobar posao na čelu s Nikolom Šafarićem, sve je posloženo u klubu. Igraju dobar, atraktivan nogomet, sad smo to vidjeli i protiv Dinama u Maksimiru, kao i u 1. kolu protiv Hajduka i nakon Hajduka i protiv Rijeke. Svi govore da je SHNL dosta pao u odnosu na prije nekoliko godina, ali ne znam što da kažem na tu konstataciju i tvrdnju, nisam prisutan toliko niti pratim da bi mogao suditi. Kažem, mislim da svi polako rade na toj infrastrukturi, da to sve ide nabolje u nekim uvjetima i sigurno će u budućnosti biti sve bolje i bolje".

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Benko je, dakle, uvjeren u Dinamovu kvalitetu, no upozorava na presudnu ulogu mentalne pripreme i izbjegavanja pogrešaka koje su Plave koštale u prvoj utakmici. Njegov jasan stav o umjetnoj travi odražava mišljenje mnogih igrača, dok pogled na SHNL donosi dozu optimizma, s naglaskom na poboljšanje infrastrukture kao temelja za budući razvoj.