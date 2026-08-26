Ovo su Kovačevićeve dvojbe uoči utakmice sezone: Hoće li Dinamov strateg iznenaditi Norvežane?

Dinamo večeras od 21 sat igra "utakmicu" sezone, uzvrat protiv norveškog Vikinga. Bit će to teška utakmica za sastav Marija Kovačevića budući da se radi o norveškom prvaku koji kod kuće igra fenomenalno.

Riječ je o izrazito domaćinskoj momčadi koja je slavila u 18 od posljednjih 20 susreta na domaćem terenu, a Plavima je otegotna okolnost i umjetna podloga. No, sam trener Kovačević je rekao kako momčad na to ne gleda te kako želi pobijediti bez obzira na sve. A za taj cilj moguće je da će Kovačević iskoristiti tajno oružje. Naime, trener Dinama je najavio da će igrati oni igrači koji su u najboljoj formi, što znači moguće rotacije.

Vratar

Na poziciji vratara bi, kao i u prethodne tri utakmice, trebao biti Ivan Nevistić. Ivan Filipović je odradio suspenziju zbog crvenog kartona, no Nevistić je bio siguran u sve tri dosadašnje utakmice u kojima je branio ove sezone, a znamo da treneri nisu skloni promjenama vratara, pa bi 'Neva' trebao ostati na golu.

Obrana

Obrana je također gotovo pa sigurna. Na lijevom bi beku trebao startati Matteo Perez-Vinlöf, koji je sjajno krenuo u sezonu, dok bi na pozicijama centralnih braniča trebao biti par Scott McKenna - Sergi Dominguez. Jedino je otvoreno pitanje ono desnog beka jer još uvijek nije sigurno hoće li priliku dobiti Moris Valinčić ili Niko Galešić, koji je u sjajnoj formi. Mnogi zazivaju Galešića u prvoj postavi, a Kovačević bi ga mogao smjestiti upravo na poziciju koju je sjajno "krpao" prošle sezone.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Veza

Vezni red Dinama pak ovisi o vanjskim faktorima. Kapetan Mišić je siguran na poziciji "šestice", dok za pozicije dva centralna veznjaka traje žustra borba. Prvo i sigurno ime bio bi Luka Stojković, no pitanje je može li on odraditi svih 90 minuta, što je rekao i sam Kovačević. Uz njega obično starta Miha Zajc, no Slovencu ovog puta konkurenciju radi Lukas Kačavenda, koji je u sezonu ušao s četiri pogotka u osam utakmica. Tu je i Robert Mudražija, no teško da će on dobiti priliku od prve minute.

Napad

U napadu je najviše upitnika. Dion Drena Beljo je siguran na poziciji centralnog napadača, no za dvije pozicije na krilu bore se četvorica igrača. U prvoj je utakmici na poziciji lijevog krila startao Mislav Oršić, no protiv Varaždina je ondje ordinirao Arber Hoxha, koji je odigrao sjajnu utakmicu. Da li će to utjecati na startera, trebamo tek vidjeti.

Otvoreno je također pitanje desnog krila. U prvoj utakmici je ondje bio Mateo Lisica, ali veliki razlog tomu je i ozljeda Frana Topića. On je prvi susret u potpunosti propustio, a protiv Varaždina je dobio tek zadnjih 10 minuta. Teško je za očekivati da će Topić dobiti priliku od prve minute, ali vjerojatno će ući u igru pri kraju utakmice.

Zbog svega navedenog, ali i zbog rotacijskih praksi Marija Kovačevića, možemo zaključiti da bi Dinamo protiv Vikinga mogao izaći u sljedećem sastavu:

Nevistić - Perez-Vinlöf, McKenna, Dominguez, Galešić - Mišić, Kačavenda, Stojković - Hoxha, Beljo, Lisica