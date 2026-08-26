Evo kad i gdje gledati uzvratnu utakmicu Dinama vrijednu Lige prvaka

Samo devedeset minuta, možda i malo više, dijeli Dinamo od ostvarenja sna, od ulaska u glamurozno društvo Lige prvaka. No, put do zvijezda vodi preko hladnog sjevera i norveškog prvaka Vikinga, koji je u prvoj utakmici na Maksimiru pokazao da nije nimalo bezazlen suparnik. Prijenos utakmice od 21.00 gledajte na HTV 2 i Arena Sport 1, a u tekstualnom prijenosu pratite na portalu Net.hr.

Rezultat 2-2 iz Zagreba ostavio je gorak okus u ustima navijača i igrača, osjećaj propuštene prilike nakon furioznog otvaranja i vodstva od dva gola razlike. Ipak, u taboru Plavih vlada optimizam. Uzvrat u Stavangeru, na specifičnoj umjetnoj travi, vidi se ne kao prepreka, već kao prilika za iskupljenje i potvrdu kvalitete koja je, unatoč svemu, bila vidljiva u prvom dvoboju. Ulog je golem: ne samo sportski prestiž, već i financijska injekcija od preko 18 milijuna eura koja klubu jamči mirnu budućnost.

Šok na Maksimiru i lekcija iz pragmatizma

Sve je izgledalo idilično u prvih deset minuta zagrebačkog susreta. Nošen "paklenom atmosferom", kako ju je opisao trener Mario Kovačević, Dinamo je krenuo uraganski. Već u šestoj minuti Dion Drena Beljo načeo je goste, da bi samo četiri minute kasnije Mateo Lisica povisio na, činilo se, nedostižnih 2-0. Tribine su proključale, a činilo se da je treći pogodak, onaj koji bi vjerojatno riješio pitanje putnika u elitu, bio bliži nego prvi gostujući. Prilika Luke Stojkovića, čiji udarci s distance inače redovito pronalaze put do mreže, te stativa Mislava Oršića samo su potvrdili dominaciju Plavih.

No, tada se dogodilo ono čega su se svi pribojavali. Dvije neopreznosti, dvije dekoncentracije u obrani bile su dovoljne da se Viking vrati iz ponora. Peter Christiansen u 26. i iskusni Zlatko Tripić u 39. minuti šokirali su Maksimir i postavili konačni rezultat. Bile su to, kako su se složili svi u Dinamovom taboru, dvije pogreške, dva poklona koja suparnik takve razine ne prašta.

"Europa to kažnjava. U hrvatskoj ligi to može proći. U Europi su kvalitetniji igrači koji iz tih situacija postižu pogotke", sažeo je trener Kovačević surovu lekciju koju je njegova momčad naučila.

Slično je razmišljao i strijelac Beljo:

"U Europi kad ne zabiješ, kaznit će te, to nam se dogodilo više puta u prošlosti, naučili smo iz toga i idemo se tamo potući za Ligu prvaka."

Marijo Tot: 'Šanse su 50-50'

Marijo Tot, poznati nogometni trener, u drugoj je epizodi TOTalne analize, nogometnog podcasta na portalu Net.hr kazao:

"Može se reći da su određeni pokloni dati Vikingu u prvoj utakmici u Zagrebu. Međutim, s druge strane, Viking je izuzetno kvalitetna ekipa. Dinamo u Stavangeru, gdje sam i ja s Brotnjom igrao još davne 2002. godine, očekuje jedna vrlo paklena atmosfera. Norveški navijači će napraviti silan pritisak. Viking je ove zadnje godine jako, jako napredovao kao momčad. To ste vidjeli i u Zagrebu. Da ta ekipa ni onda kada je 2-0 ne posustaje, nego gaji svoj stil igre koji je vrlo ofenzivan, vrlo s puno kretnji i rotacija u sredini. Imaju ozbiljan napadački potencijal i očekuje Dinamo jedna izuzetno teška utakmica", rekao je Marijo Tot.

Zamka zvana umjetna trava

Jedan od ključnih faktora uzvratne utakmice bit će i podloga na kojoj se igra. Poznato je da hrvatski klubovi ne igraju dobro na umjetnoj travi, što predstavlja značajnu prednost za domaćina.

"To je sigurno točno. Dinamo će vjerojatno nakon ove zadnje utakmice u prvenstvu koju su igrali s Varaždinom, sigurno će probati umjetnu travu i raditi nekoliko treninga na njoj kako bi se što bolje adaptirali. Ali, dakako da će to biti voda na mlin Vikinga koji je navikao igrati na takvoj podlozi. Međutim, ja nikako ne bih davao neke velike šanse Vikingu u odnosu na Dinamo. Šanse su 50-50, kao što sam i prije prve utakmice rekao. Prva utakmica to sugerira i duboko vjerujem da Dinamo ima potencijal da prođe u Ligu prvaka."

Na našu zamolbu da detaljnije objasni zašto je umjetna podloga toliko specifična, Tot je ponudio stručno pojašnjenje.

"Pa ne znam baš sve detalje o načinima zbog čega dolazi do takvih velikih razlika u izvedbama ekipa kad igraju na umjetnoj podlozi ili na pravoj travi. Međutim, ono što znam je da je apsolutno brzina lopte drukčija, da su kretnje igrača po takvom terenu drukčije. Jer, i onaj zaustavni dio kada trebaš promijeniti smjer, kada trebaš iz brzog sprinta skočiti u zrak itd., sve to je drukčije nego na pravoj travi. I ja mislim da je to jedan od osnovnih razloga zašto igrači ne vole igrati na umjetnoj travi, a s obzirom na to da neke ekipe stalno igraju, tu imate i veću mogućnost od ozljeda. Upravo iz ovih razloga koje sam spomenuo, ali s obzirom na to da će ovo biti samo jedna od možda nekoliko utakmica u ovoj sezoni na umjetnoj travi, mislim da neće biti nikakav problem da se Dinamo prilagodi."

Kovačevićeva obrana i vjera u uzvrat

Nakon utakmice, Mario Kovačević nije skrivao žal zbog ispuštene prednosti, no istovremeno je čvrsto stajao iza svoje momčadi i prikazane igre. Oštro je odbacio primjedbu da se Dinamo povukao nakon uvjerljivog vodstva.

"Kako smo se povukli ako smo stvarali šanse, pogodili stativu, bili blizu trećeg gola? Ne možemo reći ni da su Norvežani napadali i promašili ijednu priliku. Pogriješili smo samo u te dvije situacije. Ali reći da smo se povukli i branili, to nije istina", argumentirao je strateg Modrih. Prema njegovom viđenju, Dinamo je kontrolirao utakmicu čak i nakon psihološkog šoka zbog izjednačenja i u konačnici zaslužio pobjedu.

"U drugom poluvremenu smo dominirali, htjeli smo doći do pobjede, imali smo dosta situacija za postići pogodak, a njima nismo ništa dozvolili. S te strane sam zadovoljan", istaknuo je Kovačević. Otkrio je i kako je uvođenjem drugog napadača, Smaila Prevljaka, htio "nagraditi i okruniti dominaciju" svoje momčadi.

Dodatnu glavobolju stvorile su lakše ozljede Stojkovića i Mihe Zajca, koji su zbog problema s koljenom zamijenjeni tijekom utakmice, no liječnička služba potvrdila je da će obojica biti spremni za najvažniju utakmicu sezone. Kovačevićeva vjera u igrače ostala je nepoljuljana:

"Nećemo se predati, pred nama je nova utakmica, vjerujem u svoje igrače, možemo odigrati još bolje, doći do pobjede i plasirati se u Ligu prvaka."

Vikinzi s dva kormilara i opasnost iz auta

A tko je zapravo Viking iz Stavangera? Norveški prvak pokazao se kao izuzetno čvrsta, taktički disciplinirana i pragmatična momčad koja zna kazniti svaku pogrešku suparnika. Zanimljivo, klub vode dva ravnopravna glavna trenera, Morten Jensen i Bjarte Lunde Aarsheim, što je rijetkost u modernom nogometu. Njihova momčad možda nema zvučna imena, ali djeluje kao savršeno podmazan stroj. Kovačević je u analizi istaknuo njihove najveće prijetnje, koje su se i potvrdile na maksimirskom travnjaku.

"Mislim da smo ih dobro skautirali, pokazali su da su dobri u prekidima i ubacivanjima iz auta. Oni bacaju gotovo svaki aut u naš kazneni prostor", upozorio je Dinamov trener. Upravo su prekidi i duge lopte stvarali najviše problema obrani Plavih. Iako su oba pogotka proizašla iz Dinamovih pogrešaka, prvi je bio plod fantastičnog udarca Christiansena, dok je kod drugog strijelac Tripić ostao potpuno nečuvan. To pokazuje da Vikinzi ne trebaju mnogo prilika da bi bili opasni. Ipak, prva utakmica otkrila je i njihove slabosti.

"Ostavljaju dosta prostora, znali smo to i dobro smo koristili. Kasnije su se branili, blokirali udarce. Mislim da ćemo i u uzvratu biti dobri", optimističan je Kovačević, vjerujući da će Dinamovi ofenzivci u Norveškoj imati dovoljno prostora za ugrožavanje suparničkog gola, što potvrđuje i izjava za klupske stranice.

Milijuni na stolu i umjetna trava kao izazov

Ulog u srijedu navečer je ogroman. Pobjednik dvoboja osigurat će ne samo sportsku slavu i mjesto među europskom elitom, već i fiksnu nagradu od 18,62 milijuna eura od UEFA-e, uz dodatne prihode od TV prava i rezultata. Čak i poraženi ima utješnu nagradu u vidu plasmana u grupnu fazu Europske lige, no Liga prvaka je san koji cijela generacija u Maksimiru sanja. "Samo smo korak do tog sna. Sanjali smo ga godinu dana, napravili smo velik posao, želimo napraviti taj zadnji korak", poručio je Kovačević uoči puta u Norvešku. Jedan od izazova bit će i specifična podloga. Stadion u Stavangeru ima umjetnu travu, na koju Dinamovi igrači nisu navikli. Ipak, u plavom taboru ne žele tražiti alibije.

"Oni igraju na umjetnoj travi, ali ne trebamo tražiti izlike. Moramo vjerovati u sebe. Mislim da imamo kvalitetu za ulazak u Ligu prvaka", jasan je bio Mateo Lisica.

I dok trener Vikinga Morten Jensen s respektom govori o Dinamu kao "teškom i kvalitetnom protivniku", ističe i zadovoljstvo što se odlučujuća utakmica igra na njihovom terenu. Kovačević, pak, vjeruje da njegova momčad ima jasan plan. Biti hrabra, odlučna i iskoristiti prostor koji će domaćin neminovno ostaviti u potrazi za pogotkom.

Utakmica u Stavangeru bit će više od običnog nogometnog dvoboja. Bit će to test karaktera, taktičke zrelosti i mentalne snage. Dinamo je u prvoj utakmici pokazao da je kvalitetnija momčad, ali i da si u Europi ne smije dopustiti ni trenutak opuštanja. Lekcija je naučena, a prilika za popravni ispit je pred vratima. Pobjeda ne donosi samo ulazak u povijest i financijsku stabilnost, već i potvrdu da ova momčad pripada samom vrhu europskog nogometa. Cijela jedna sezona, sav trud i odricanja, stat će u tih devedeset minuta norveške drame.