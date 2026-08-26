Važna promjena za sve koji kupuju na rate: 'Ovo će izazvati mnogo problema i kupcima i trgovcima'

Kupnja na rate mnogima je jedini način, a novi zakon o potrošačkim kreditima donosi promjene. Njime će trgovci prilikom prodaje nekog uređaja ili putovanja sami procijeniti kreditnu sposobnost kupaca.

Bilo da putem potrošačkog kredita kupujete novi mobitel, televizor ili kauč, trgovci će odrediti imate li za to mogućnosti.

"Naši kupci se često odlučuju za kupnju na rate, na 24 ili 36 rata, čime im olakšavamo kupnju. Za kupnju na rate se odlučuju sve vrste kupaca, i oni koji si možda to ne mogu priuštiti u ovom trenu, ali i onima kojima jednostavno odgovara da to kupuju kroz više mjeseci", rekao je Ivan Gogala, voditelj odjela u trgovini namještajem.

Mijenjaju se pravila za trgovce

Kupnja na rate kreditnim i debitnim karticama za potrošače ostaje ista. Novim zakonom mijenjaju se pravila za trgovce koji, bez posredovanja banke sami pružaju građanima mogućnost plaćanja na rate.

"Znači, kada vas izravno financira trgovac i kada vam trgovac omogućuje kupnju na rate, najčešće je to kupnja mobitela i drugih uređaja od teleoperatera, koji sada ulaze u obuhvat ovog zakona. Smisao je da zaista ako kupujete nešto na rate te rate možete i podmiriti", rekla je Ana Zorić, ovlaštena za obavljanje poslova ravnateljice Uprave za financijski sustav Ministarstva financija.

Kupce žele zašiti od prekomjernog zaduživanja.

"Pa vjerujem da će izazvati mnogo problema i onima koji daju usluge, odnosno prodaju nešto i samim potrošačima. Zakon stupa na snagu na kraju 20. studenog, krajem godine. Ali najveće novina je da sve što kupujemo na rate mora biti provjerena kreditna sposobnost, tu se najviše pisalo o teleoperatorima, ako mobitel kupujemo na rate", rekla je Ana Knežević, predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača.

Određene odredbe Zakona imat će mogućnost odgode do lipnja iduće godine

"Provjera kreditne sposobnosti će ovisiti o samom iznosu, znači o nizu parametara koje će u ovom slučaju određivati teleoperator koji će za neke manje rate provjeravati male, do nekih većih iznosa onda će ta provjera biti detaljnija", rekla je Zorić.

Kriterije trgovcima će utvrditi HNB

Kriterije će trgovcima utvrditi HNB, u kojem kažu kako će prilikom procjene kreditne sposobnosti trgovac morati unaprijed navesti informacije i dokumentaciju koje je kupac dužan dostaviti.

"Hoće li ovim potrošači biti oprezniji i manje kupovati takve stvari? Pa vjerojatno hoće, a neće više biti ni tako jednostavno kupiti mobitel. Do sada su nam sami nudili na ovoliko, na onoliko rata, mislim da će sada biti problem jednoj i drugoj strani", rekla je Knežević.

A za potrošače koji upadnu u probleme tu će biti novo besplatno savjetovalište o dugovima koje će provoditi Fina.