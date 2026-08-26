Gužve na cestama od ranog jutra: Zbog nesreće na Krčkom mostu stvaraju se kilometarske kolone

Zbog prometne nesreće na ﻿Krčkom mostu vozi se jednim trakom usporeno, kolona u smjeru kopna je od Omišlja, a u smjeru otoka Krka od čvora Kraljevica, upozoravaju u srijedu ujutro iz Hrvatskog autokluba (HAK).

Povećana je gustoća prometa i vozi se usporeno uz povremene zastoje na autocesti A2 Zagreb-Macelj na čvoru Zagreb zapad u smjeru Zagreba te na ﻿autocesti A4 Goričan-Zagreb na prilazu zoni radova ﻿između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba, a kolone su oko dva kilometra.

Gustoća prometa povećana je i na gradskim cestama i obilaznicama. ﻿Kraći zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa.

Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti.

HAK poziva vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak.