Otkriven uzrok smrti Dolly Parton

Dolly Parton, jedna od najvećih zvijezda country glazbe i jedna od najpoznatijih američkih kantautorica, preminula je u 81. godini. Umrla je jučer u Nashvilleu nakon kratke borbe s rakom, potvrdio je njezin tim.

"Nakon kratke borbe s bolešću, Dolly je preminula u bolnici Vanderbilt-Ingram Cancer Center, okružena svojim najmilijima", stoji u izjavi.

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Vijest o smrti objavio je njezin nećak Bryan Seaver, koji je rekao da je riječ o trenutku koji je zamišljao, ali čiju težinu nije mogao doista osjetiti dok nije došao. Obitelj je objavila da će se održati mala, privatna pogrebna ceremonija za najbliže.

Parton je tijekom karijere duge gotovo sedam desetljeća postala puno više od country pjevačice. Bila je autorica nekih od najpoznatijih pjesama američke glazbe, glumica, poduzetnica i filantropkinja, a njezino je ime postalo sinonim za spoj velikog komercijalnog uspjeha i humanitarnog rada.

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Napisala je Jolene, jednu od svojih najpoznatijih pjesama, kao i I Will Always Love You, pjesmu koju je kasnije proslavila Whitney Houston. Parton je tijekom karijere imala 25 singlova koji su stigli do prvog mjesta američke country ljestvice, dok je njezin hit 9 to 5 1980. godine osvojio vrh američke pop-ljestvice.

Rođena je 1946. godine u Tennesseeju, u siromašnoj obitelji s dvanaestero djece. Glazbom se počela baviti kao djevojčica, a kao tinejdžerica otišla je u Nashville, središte američke country glazbe.

Širu je popularnost stekla šezdesetih godina, kada je počela nastupati s Porterom Wagonerom. Ubrzo je izgradila samostalnu karijeru, a njezine su pjesme počele prelaziti granice countryja.

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Glazbu je uspješno spojila s glumom. Glumila je u filmovima 9 to 5, The Best Little Whorehouse in Texas i Steel Magnolias, a za svoje je uloge dobila i nominacije za Zlatni globus.

Godine 1995. pokrenula je Imagination Library, program kojim se djeci osiguravaju besplatne knjige. Projekt je započeo u njezinu rodnom Tennesseeju, a s vremenom se proširio daleko izvan SAD-a. Kroz program je djeci podijeljeno više od 300 milijuna knjiga.

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Parton je bila poznata i po tome što je velik dio svog bogatstva i utjecaja koristila za humanitarne projekte. Donirala je novac za obrazovanje, zdravstvenu skrb i istraživanja, a tijekom pandemije covida-19 sudjelovala je u financiranju istraživanja koje je pomoglo razvoju cjepiva.

Parton je posljednjih godina i dalje radila na novim projektima. Njezin posljednji studijski album Rockstar objavljen je 2023. godine, a još je nedavno govorila o planovima i projektima koje želi ostvariti.