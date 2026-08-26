Trenutak kada je Haaland šokirao svlačionicu: Pogledajte reakcije suigrača na veliku promjenu

Norveški napadač Erling Haaland nedavno je šokirao sve i promjenio imidž ošišavši svoju prepoznatljivu dugu kosu.

Haaland je kosu počeo puštati još u Borussiji Dortmund, pa je promjena imidža šokirala sve, uključujući i suigrače iz Manchester Cityja.

Na videu koji je objavio sam Manchester City može se vidjeti kako Haaland ulazi u svlačionicu sa šiltericom koju skida kako bi otkrio novu frizuru. Reakcije suigrača bile su mješovite, no u prvom trenutku šok je bio najjača emocija kod većine.

Dobar dio Haalandovih suigrača nakon prvotnog šoka se nasmijao, a hrvatski branič Joško Gvardiol nakon utakmice protiv Bournemoutha otkrio je kako je norveški napadač taj čin najavljivao već neko vrijeme.

The moment Haaland revealed his new hair 🧢



Watch our latest episode of Inside City as our 2026/27 season got underway ↓ — Manchester City (@ManCity) August 25, 2026

Haalandova promjena imidža nije iznenadila samo suigrače, već i druge. Tako je Pep Guardiola rekao kako može biti sretan što još ima kosu, dok mu je Zlatan Ibrahimović poručio da obriše njegov broj.