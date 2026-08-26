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Trenutak kada je Haaland šokirao svlačionicu: Pogledajte reakcije suigrača na veliku promjenu

Trenutak kada je Haaland šokirao svlačionicu: Pogledajte reakcije suigrača na veliku promjenu
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Foto: News Images, News Images LTD/Alamy/Profimedia

Haaland je kosu počeo puštati još u Borussiji Dortmund, pa je promjena imidža iznenadila mnoge

26.8.2026.
8:47
Sportski.net
News Images, News Images LTD/Alamy/Profimedia
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Norveški napadač Erling Haaland nedavno je šokirao sve i promjenio imidž ošišavši svoju prepoznatljivu dugu kosu.

Haaland je kosu počeo puštati još u Borussiji Dortmund, pa je promjena imidža šokirala sve, uključujući i suigrače iz Manchester Cityja.

Na videu koji je objavio sam Manchester City može se vidjeti kako Haaland ulazi u svlačionicu sa šiltericom koju skida kako bi otkrio novu frizuru. Reakcije suigrača bile su mješovite, no u prvom trenutku šok je bio najjača emocija kod većine.

Dobar dio Haalandovih suigrača nakon prvotnog šoka se nasmijao, a hrvatski branič Joško Gvardiol nakon utakmice protiv Bournemoutha otkrio je kako je norveški napadač taj čin najavljivao već neko vrijeme.

Haalandova promjena imidža nije iznenadila samo suigrače, već i druge. Tako je Pep Guardiola rekao kako može biti sretan što još ima kosu, dok mu je Zlatan Ibrahimović poručio da obriše njegov broj.

Erling HaalandManchester City
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