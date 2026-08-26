Hrvatska se vraća u Essen po jedinu medalju koja joj nedostaje

Od 28. kolovoza do 6. rujna, njemački grad Essen ponovno će biti epicentar svjetskog malog nogometa. Na središnjem trgu Kennedyplatz održat će se Socca Svjetsko prvenstvo, natjecanje koje u dinamičnom formatu šest protiv šest okuplja 48 nacija.

Među favoritima se i ove godine nalazi Hrvatska, koja u Njemačku putuje s velikim ambicijama i željom za povratkom na mjesto uspjeha gdje je prije tri godine povijesnim ulaskom u polufinale započela svoj pohod na svjetski vrh.

Što je socca?

Iako se često naziva 'malim nogometom' to je drukčiji sport od futsala koji također nosi taj epitet. Socca je sport s vlastitim, specifičnim pravilima. Igra se u formatu šest protiv šest - pet igrača i vratar - na terenu s umjetnom travom maksimalnih dimenzija 60x35 metara. Utakmice traju dva poluvremena po dvadeset minuta, a vrijeme se ne zaustavlja, što igri daje veliku tečnost. Upravljačko tijelo je International Socca Federation (ISF), osnovana 2017. godine, a ključna razlika u odnosu na futsal leži u podlozi i lopti.

Dok se futsal igra na tvrdoj podlozi s manjom loptom smanjenog odskoka, socca koristi standardnu nogometnu loptu, što omogućuje snažnije udarce. Posebnu dinamiku donose pravila o kartonima. Žuti karton znači isključenje igrača na dvije minute ("sin bin"), ostavljajući ekipu u deficitu. Crveni karton donosi još strožu kaznu: isključenje od pet minuta za momčad, a kažnjeni igrač nema pravo povratka u igru do kraja utakmice.

Foto: Markus Endberg/imago sportfotodienst/Profimedia

Svjetsko prvenstvo kao globalna pozornica

Socca Svjetsko prvenstvo kruna je kalendara i pruža platformu najboljim amaterskim i poluprofesionalnim igračima da predstavljaju svoje zemlje. Prvo izdanje održano je 2018. u Lisabonu, a turnir je od tada eksponencijalno rastao. Događaj u Essenu 2023. godine postavio je nove standarde, privukavši nevjerojatnih 130.000 gledatelja. Kennedyplatz se za vrijeme turnira transformira u pravu sportsku arenu.

Montažni stadion kapaciteta preko dvije tisuće gledatelja okružen je fan zonom s glazbom, štandovima i velikim ekranima, stvarajući atmosferu koja podsjeća na najveće nogometne festivale. Socca nije samo sport, već cjelodnevni doživljaj koji spaja natjecateljski duh i zabavu. Globalnu popularnost potvrđuje i činjenica da se televizijska prava prodaju u gotovo stotinu zemalja, dok deseci milijuna gledatelja prate prijenose uživo putem internetskih platformi, čineći ga istinski globalnim fenomenom.

Hrvatski na vrhu

Hrvatska socca reprezentacija godinama pripada samom svjetskom vrhu, a kontinuirani uspjesi potvrđuju status jedne od najjačih sila. Naša je reprezentacija dosad ubrala brojne medalje, a u vitrini se sveukupno nalaze dvije bronce i jedno srebro s europskog prvenstva te bronca sa Svjetskog prvenstva u Omanu 2024.

Tada je povijesna bronca osvojena pobjedom nad Rumunjskom, no put prema vrhu započeo je u Essenu 2023. Tada je Hrvatska sjajnim igrama stigla do polufinala i etablirala se kao momčad za najviše domete, a taj uspjeh ostaje urezan u sjećanje kao temelj za kasnije medalje.

Nakon propuštanja prvenstva u Meksiku zbog financijskih razloga, reprezentacija se vraća gladna uspjeha. Izbornik Dino Kovač okupio je provjerenu momčad koja spaja iskustvo i mladost. Ždrijeb je Hrvatsku smjestio u skupinu G, s Italijom, Peruom i Afganistanom. Talijani su stari znanci i vječni rivali, a utakmice s njima uvijek su nabijene tenzijama i neizvjesne do samog kraja. Peru je na papiru autsajder, dok je Afganistan, zamjena za Južnoafričku Republiku, potpuna nepoznanica i time potencijalno opasan protivnik. Cilj je jasan - proći skupinu, a zatim u eliminacijskoj fazi pokazati punu snagu i napasti jedino zlato koje nedostaje u bogatoj riznici trofeja.

"Nadam se da će tako biti i ovaj put s Italijom. Što se tiče ostalih, Afganistan, s kojima igramo prvu utakmicu, na Svjetsko prvenstvo ušao je umjesto Južne Afrike, jer je njihova reprezentacija imala problema s vizama za ulaz u Njemačku. Do sada se nisu pojavljivali na velikim natjecanjima i apsolutna su nam nepoznanica. No, nedavno su igrali protiv Njemačke i izgubili minimalno, 1:0, što znači da nisu loša reprezentacija i moramo biti jako oprezni. Isto tako, Peru, s kojim igramo drugu utakmicu, do sada je bio samo na jednom velikom natjecanju i nije prošao skupinu. Nadam se da bi nam to mogle biti malo lakše dvije uvodne utakmice, u kojima će se dečki još malo uigrati i bolje ‘prepoznati’ na terenu, a potom s Italijom igrati za prvo mjesto u skupini“, rekao je izbornik za službenu stranicu naše reprezentacije.

Pred nama je deset dana vrhunskog malog nogometa, navijačke strasti i neizvjesnih dvoboja. Hrvatska s pravom gaji visoke ambicije, a povratak u Essen nosi posebnu simboliku i motivaciju, a vi ćete cijeli spektakl moći pratiti na kanalu Zona sporta na platformi VOYO.

Prva utakmica se igra u subotu 29. kolovoza, a protivnik je Afganistan.