Pokolj na večeri: Ubio osmero članova obitelji pa zapalio kuću, među žrtvama četvero djece

Muškarac je ubio osmero članova svoje obitelji, uključujući četvero djece, dok su se okupljali na nedjeljnoj večeri u kući u Billingsu u Montani. Zatim je zapalio kuću i presudio sebi, piše ABC News. Nekoliko tjedana prije masakra, roditelji su ga zamolili da se iseli iz kuće.

Brad Ireland, čija je bivša supruga i dvoje djece među poginulima, identificirao je napadača kao 44-godišnjeg Alana Smitha. Smithovi roditelji, koji su također ubijeni, zamolili su ga da se iseli nekoliko tjedana ranije, ali se on vratio u nedjelju i otvorio vatru na njih, rekao je Ireland.

A man killed eight of his relatives, including four children, as they gathered for Sunday dinner at a home in Billings, Montana, just weeks after his parents forced him to move out, a family member told The Associated Press.https://t.co/GFca21ApjA pic.twitter.com/DG7GIjY8FP — ABC News (@ABC) August 26, 2026

Žrtve su predstavljale četiri generacije obitelji, od prabake u 90-ima do sedmogodišnjakinje, prema Jennifer Mercer, susjedi i obiteljskoj prijateljici koja je pokrenula online prikupljanje sredstava kako bi pomogla u pokrivanju troškova pogreba i drugih izdataka, te je bila ovlaštena objaviti ove detalje.

Kuću je nakon ubojstava zapalio

Policija je rekla da su u nedjelju navečer odgovorili na poziv u kuću i čuli pucnjeve koji su dolazili straga, neposredno prije nego što je kuća potpuno zahvaćena plamenom. Istražitelji su u utorak potvrdili da je bilo osam žrtava, uključujući četvero djece, te da je osumnjičenik zadobio samonanesenu ranu od vatrenog oružja i kasnije preminuo.

Brad Ireland rekao je da su ga istražitelji obavijestili da se Alan Smith sam upucao. Među poginulima su bili Irelandova bivša supruga Megan Ghekiere i njihovo dvoje djece, 13-godišnji Owen Ireland i sedmogodišnja Chloe Ireland. Poginulo je i dvoje djece koju je Ghekiere imala iz braka sa svojim sadašnjim suprugom: 15-godišnji Landon Ghekiere i 12-godišnja Charlotte Ghekiere.

"Jedna stvar koju znamo jest da je Charlotte bila heroina", rekla je Mercer. "Charlotte je nazvala hitnu službu i pokušala spasiti svoju obitelj. To je nešto što obitelj želi da javnost zna". Opisala je obitelj kao "vrlo blisku i punu ljubavi", dodavši da su se djeca dobro slagala te da su roditelji ostali u dobrim odnosima i nakon razvoda.

'Nitko ne zna što je radio'

Alan Smith godinama je živio s roditeljima prije nego što su od njega zatražili da se iseli prije nekoliko tjedana, rekao je Ireland. Neočekivano se vratio kući u nedjelju navečer, kada se obitelj Smith okupila na tjednoj obiteljskoj večeri. Ireland je rekao da je Alan Smith otvorio vatru i ubio baku, roditelje, mlađu sestru i četvero djece, nakon čega je zapalio kuću. Pokušao je pobjeći prije nego što se sukobio s policijom, dodao je.

"Postojali su brojni znakovi upozorenja i mnogi su ljudi na to ukazivali", rekao je Ireland, koji živi u Arizoni. "Nitko nije slušao". Alan Smith bio je pustinjak koji je većinu vremena provodio u svojoj sobi za računalom, rekao je Ireland.

"Nitko nije znao što je ondje radio po cijele dane", rekao je. Alan Smith pohađao je Sveučilište Eastern Washington, no nije uspijevao pronaći niti zadržati posao. Provjerom kaznenih evidencija u Montani i Washingtonu nije pronađen nikakav zapis o tome da je Alan Smith ikada bio uhićen ili optužen za kazneno djelo. Ireland je izjavio kako, koliko mu je poznato, Alan Smith nikada nije bio nasilan, iako je znao biti verbalno agresivan.