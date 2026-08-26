Četiri grada i jedna općina tražili od Plenkovića kreditna zaduženja: Stižu im milijuni, evo za što

Gradovi Novalja, Kutina, Koprivnica, Đakovo te općina Kumrovec dobili su odobrenja Vlade za kreditna zaduženja kojima će financirati svoje kapitalne projekte, kao što su izgradnja ili dogradnja dječjih vrtića, škola, poduzetničkih zona, sportske i komunalne infrastrukture.

Grad Novalja zatražio je suglasnost Vlade za zaduženje kod Privredne banke Zagreb u iznosu od 1,8 milijuna eura, a kredit će koristiti za financiranje dva kapitalna projekta - dogradnje dječjeg vrtića i infrastrukture Poduzetničke zone Čiponjac 2.

Rok otplate kredita je 10 godina bez počeka, u jednakim tromjesečnim ratama, uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 2,39 posto bez naknade za obradu kredita.

Veliki iznosi

Gradovi Kutina i Koprivnica zatražili su i dobili odobrenje Vlade za dva zaduženja - Kutina u ukupnom iznosu od 3,2 milijuna, a Koprivnica u iznosu dva milijuna i 825.000 eura.

Kutina će jednim kreditom u iznosu od 2,5 milijuna eura financirati kapitalni projekt uspostave industrijsko-logističke zone, a drugim, u iznosu od 700.000 eura, izgradnju Područnog vrtića Repušnica.

Za oba će se kredita Grad zadužiti kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak, s istim uvjetima - rok otplate oba kredita je po 10 godina, bez počeka, u jednakim mjesečnim ratama, uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 3,38 posto i jednokratnu naknadu za odobrenje kredita u visini 0,20 posto od iznosa odobrenog kredita.

Evo koliko traže Koprivnica i Đakovo

Koprivnica će pomoću dva kredita, također zaduženjem kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak, financirati projekte rekonstrukcije i dogradnje Područne škole Starigrad - Osnovne škole "Braće Radić" u iznosu 2,2 milijuna eura te s dodatnih 625.000 eura izgradnju novih osam zemljanih teniskih terena.

I kod ova dva kredita rok otplate je 10 godina, bez počeka, u jednakim tromjesečnim ratama, uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 3,38 posto i jednokratnu naknadu za obradu kredita u visini 0,2 posto od iznosa odobrenog kredita.

Grad Đakovo je dobio suglasnost za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu 10 milijuna i 156.000 eura koje će koristiti za nekoliko projekata - izgradnju ceste u industrijskoj zoni, izgradnju i rekonstrukciju cesta, pješačkih, biciklističkih staza, parkirališta te ostalih građevinskih objekata, energetsku učinkovitost zgrada i javne rasvjete, izgradnju mreže javne rasvjete, ulaganja u sportske objekte i za postavljanje vanjske rasvjete ispred katedrale sv. Petra.

Vlada dala suglasnost i Kumrovcu

Rok otplate kredita je 10 godina bez počeka, u jednakim mjesečnim ratama, uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 3,33 posto i jednokratnu naknadu za obradu kredita u visini od 0,20 posto od iznosa odobrenog kredita.

Vlada je, također, dala suglasnost Općini Kumrovec za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 310.000 eura s rokom otplate kredita od 10 godina, uključujući poček od jedne godine, u jednakim tromjesečnim ratama, te uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 3,23 posto i jednokratnu naknadu za obradu kredita u visini 0,2 posto od ugovorenog iznosa kredita.

Ovim će kreditom Općina financirati projekt rekonstrukcije atletske staze, tribina i ograde Sportskog kompleksa u Razvoru.