Dinamo na teškom gostovanju: Norvežani kod kuće nisu izgubili gotovo tri godine

Dinamo u srijedu igra "utakmicu sezone". U norveškom Stavangeru dočekuje ga Viking, a što očekuje Modre, otkrio je Boris Jovičić.

"Modri po deseti put žele izboriti ligašku fazu. Što se tiče domaćina, ovo je za njih veliki dan. Neće biti lagano, Viking je izrazito domaćinska momčad, gotovo tri godine nije poražen i neće biti lako za Dinamo, koji neće smjeti kalkulirati.

Što se tiče samih kalkulacija, ima još nekoliko nedoumica oko početnog sastava, ali u ovom trenutku za Marija Kovačevića to su 'slatke' brige, što je i sam trener Dinama rekao, te se u ovom trenutku ne radi o tome tko je bolji igrač, nego tko je u boljoj formi.

Veliki je ulog u igri, 18 milijuna eura, a stadion od 15.900 mjesta je rasprodan. Od toga je 300 ulaznica pripalo Bad Blue Boysima, od kojih se očekuje glasna i bučna podrška", rekao je RTL-ov reporter.

Uzvrat Viking - Dinamo je na rasporedu za 21 sat, a prva je utakmica završila 2-2.