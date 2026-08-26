Dinamo u Stavangeru čeka 'zamka': 'Sve je drugačije, ali Plavi će se na to prilagoditi'

Dinamo u srijedu od 21.00 u Stavangeru u Norveškoj igra uzvratnu playoff utakmicu protiv Vikinga. Prije osam je dana u Zagrebu završilo 2-2 i sad slijedi veliki obračun na umjetnoj travi. Poznato je kako igranje na umjetnoj travi za hrvatske klubove zna predstavljati određene probleme. U novoj epizodi podcasta portala Net.hr, "TOTalna analiza s Marijom Totom", nogometni trener Marijo Tot detaljno je analizirao izazove koji čekaju Dinamo u uzvratnoj utakmici protiv norveškog Vikinga.

'Umjetna trava ide u korist Vikinga'

"Dinamo će vjerojatno nakon ove zadnje utakmice u prvenstvu koju su igrali s Varaždinom, sigurno će probati umjetnu travu i raditi nekoliko treninga na njoj kako bi se što bolje adaptirali. Ali, dakako da će to biti voda na mlin Vikinga koji je navikao igrati na takvoj podlozi. Međutim, ja nikako ne bih, nikako ne bih davao neke velike šanse Vikingu u odnosu na Dinamo. Šanse su 50:50, kao što i prva utakmica sugerira i duboko vjerujem da Dinamo ima potencijal da prođe u Ligu prvaka", odgovorio je Tot.

'Brzina lopte i kretnje igrača su drukčije'

Marijo, upoznati ste sa brzinom, sa svim tajnama i stupicama umjetnih podloga. Dajte našim gledateljima malo konkretnije objasnite kakva je to umjetna podloga? Zašto je nezgodna za one klubove koji ne igraju na njoj, kako se na njoj treba postaviti i igrati?

"Ne znam baš sve detalje nekakvih načina zbog čega dolazi do takvih velikih razlika u izvedbama ekipa kad igraju na umjetnoj podlozi ili na pravoj travi. Međutim, ono što znam je da je apsolutno brzina lopte drukčija, da su kretnje igrača po takvom terenu drukčije. Jer, i onaj zaustavni dio kada trebaš promijeniti smjer, kada trebaš iz brzog sprinta skočiti u zrak itd. Sve to je drukčije nego na pravoj travi. I ja mislim da je to jedan od osnovnih razloga zašto igrači ne vole igrati na umjetnoj travi, a s obzirom da neke ekipe stalno igraju, tu imate i veću mogućnost od ozljeda", pojasnio je Tot.

Ipak, nogometni stručnjak zaključio je optimistično, naglasivši kako Dinamo ne bi trebao imati većih problema s prilagodbom na specifične uvjete.

"Upravo iz ovih razloga koje sam spomenuo, ali s obzirom da će ovo biti samo jedna od možda nekoliko utakmica u ovoj sezoni na umjetnoj travi, mislim da neće biti problem nikakav da se Dinamo prilagodi", poručio je Marijo Tot.

Cijelu drugu epizodu TOTalne analize s Marijom Totom pogledajte u priloženom videu.