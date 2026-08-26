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DRAGANA MIĆALOVIĆ /

Voditeljica 'Love Island Adria' otkrila kakva je privatno: 'Poziv, a ne poruka'

Voditeljica 'Love Island Adria' otkrila kakva je privatno: 'Poziv, a ne poruka'
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Foto: RTL

Poznata srpska glumica Dragana Mićalović uoči početka regionalne verzije popularnog dating showa otkrila neke svoje osobne preferencije

26.8.2026.
13:23
Hot.hr
RTL
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Popularni svjetski reality show "Love Island" stiže u Adria regiju, a poznata srpska glumica i voditeljica ovog showa Dragana Mićalović otkrila je nekoliko detalja o sebi. Objava na društvenim mrežama tako je gledateljima dala mali uvid u voditeljicu, ali i atmosferu koja ih očekuje u showu u kojem će se kandidati boriti za ljubav i novčanu nagradu.

Dragana, koju od milja zovu Gaga, zaigrala je igru brzih pitanja "ovo ili ono". Na pitanje "poruka ili poziv", bez oklijevanja je odabrala poziv, dok između sunčanja i plivanja bira sunčanje. I za kraj, zvuk valova draži joj je od glazbe, čime je savršeno najavila romantičnu i opuštenu atmosferu kakvu gledatelji mogu očekivati.

Regionalna verzija popularnog dating showa "Love Island Adria"  stiže na VOYO u nedjelju 13. rujna, gdje gledatelje očekuje "ljubav kakvu još niste gledali". U prvoj sezoni sudjelovat će slobodni natjecatelji iz Hrvatske, Srbije i Slovenije koji će u luksuznoj vili na Tenerifima pokušati pronaći ljubav. Kandidati će živjeti izolirani od vanjskog svijeta, a oni koji ostanu bez partnera riskirat će izbacivanje iz showa.

Love IslandLove Island AdriaDragana Mićalović
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