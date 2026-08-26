Voditeljica 'Love Island Adria' otkrila kakva je privatno: 'Poziv, a ne poruka'

Popularni svjetski reality show "Love Island" stiže u Adria regiju, a poznata srpska glumica i voditeljica ovog showa Dragana Mićalović otkrila je nekoliko detalja o sebi. Objava na društvenim mrežama tako je gledateljima dala mali uvid u voditeljicu, ali i atmosferu koja ih očekuje u showu u kojem će se kandidati boriti za ljubav i novčanu nagradu.

Dragana, koju od milja zovu Gaga, zaigrala je igru brzih pitanja "ovo ili ono". Na pitanje "poruka ili poziv", bez oklijevanja je odabrala poziv, dok između sunčanja i plivanja bira sunčanje. I za kraj, zvuk valova draži joj je od glazbe, čime je savršeno najavila romantičnu i opuštenu atmosferu kakvu gledatelji mogu očekivati.

Regionalna verzija popularnog dating showa "Love Island Adria" stiže na VOYO u nedjelju 13. rujna, gdje gledatelje očekuje "ljubav kakvu još niste gledali". U prvoj sezoni sudjelovat će slobodni natjecatelji iz Hrvatske, Srbije i Slovenije koji će u luksuznoj vili na Tenerifima pokušati pronaći ljubav. Kandidati će živjeti izolirani od vanjskog svijeta, a oni koji ostanu bez partnera riskirat će izbacivanje iz showa.