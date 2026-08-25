Sviđa vam se prijatelj bivšeg? Voditeljica Dragana Mićalović ima neočekivan savjet

Komplicirani ljubavni odnosi i zamršene situacije bit će u središtu novog regionalnog dating showa "Love Island Adria", a prije njegova početka voditeljica Dragana Mićalović već je pokazala da ima spreman odgovor na sve ljubavne probleme. U kratkom videu na Instagramu pojavljuje se u ulozi ljubavne savjetnice te odgovara na pitanje koje bi moglo izazvati popriličnu dramu: što napraviti kada vam se svidi prijatelj bivšeg dečka?

Anonimna djevojka traži savjet jer joj se sviđa prijatelj bivšeg, a Gaga joj ne daje baš klasičan ljubavni odgovor. "Bivši je s razlogom bivši", poručuje voditeljica, prije nego što postavi puno važnije pitanje - sviđa li joj se taj muškarac zaista ili joj je zapravo cilj izazvati reakciju bivšeg partnera?

Upravo je takav pristup ono što bi moglo obilježiti i novi reality show. Umjesto jednostavnog "slijedi srce", Gaga potiče djevojku da dobro razmisli o vlastitim motivima prije nego što napravi potez koji bi mogao zakomplicirati odnose.

"Love Island Adria" ove jeseni stiže na VOYO kao VOYO Original verzija svjetski poznatog dating showa. U showu će sudjelovati samci iz Hrvatske, Srbije i Slovenije, koji će biti smješteni u luksuznoj vili na Tenerifima. Natjecatelji će pokušavati pronaći ljubav, ali i ostati u showu, dok će gledatelji imati priliku utjecati na njihove sudbine. Glavna nagrada iznosi 50.000 eura, a produkcija najavljuje osam tjedana romantike, svađa, ljubomore, novih savezništava i neočekivanih ljubavnih trokuta.

Odbrojavanje do početka potrage za ljubavlju na sunčanom otoku službeno je započelo. Prijave za sudjelovanje traju još tjedan dana, zato požuri s prijavom na linku: PRIJAVA