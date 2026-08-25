Dizao zastavu HOS-a, širio govor mržnje, Peternel ga brani: 'Poruka u crvenim dijelovima Hrvatske'

Saborski zastupnik Igor Peternel (DOMiNO) kritizirao je nepravomoćnu presudu Općinskog suda u Rijeci protiv 24-godišnjeg Ronalda Barišića, predsjednika Udruge 'Za bolju Hrvatsku', koji je zbog HOS-ove zastave kažnjen s 2100 eura.

Peternel je na Facebooku kritizirao odluku suda i poručio da se njome šalje politička poruka.

"Sud u Rijeci kažnjava čovjeka 3150 eura za nošenje legalne zastave HOS-a. Time politički sud šalje političku poruku kako pravni sustav Hrvatske ne vrijedi u crvenim dijelovima Hrvatske", napisao je Peternel.

Barišić kažnjen zbog tri prekršaja

Barišić je proglašen krivim za tri prekršaja počinjena tijekom prosvjeda "Za spas hrvatske kulture", održanog 29. studenoga prošle godine na Jadranskom trgu u Rijeci, piše Telegram.

Sud mu je izrekao ukupnu novčanu kaznu od 3150 eura.

Najveći dio kazne, 2100 eura, odnosi se na isticanje zastave HOS-a s natpisom "Za dom spremni".

Dodatnih 750 eura dobio je zbog širenja lažnih vijesti, dok je s 300 eura kažnjen jer kao voditelj okupljanja nije zaustavio izvođenje pjesme "Striče Ivane".

Sud: Govorio o napadu koji se nije dogodio

Jedna od točaka presude odnosi se na tvrdnje koje je Barišić iznosio tijekom prosvjeda o navodnom napadu migranta na časnu sestru u Zagrebu.

Prema obrazloženju suda, Barišić je okupljenima govorio: "Jučer je skoro zaklana časna sestra, migrant ju je napao", a iznosio je i tvrdnje da su migranti došli "silovati i ubijati", da šire tuberkulozu preko hrane te da je migrant uzvikivao "Allahu ekber".

Sud je zaključio da je time širio lažne vijesti kojima je među građanima stvarao strah, nemir i nesigurnost.

Barišić je u obrani tvrdio da u vrijeme prosvjeda još nije bilo poznato da je priča o napadu na časnu sestru netočna. Tvrdio je da je riječ bila o svježoj informaciji koja je tada bila javno dostupna.

Sud je, međutim, pregledom medijskih objava utvrdio da se prije prosvjeda nije navodilo da je časnu sestru napao migrant. Također je utvrđeno da tadašnji ministar unutarnjih poslova nije javno iznosio takvu tvrdnju.

Naknadno je utvrđeno da se napad na časnu sestru uopće nije dogodio.

Zbog zastave HOS-a kažnjen s 2100 eura

Najveći dio kazne odnosi se na zastavu HOS-a s natpisom "Za dom spremni".

Sud je utvrdio da je Barišić prije svog govora i na kraju programa ispred pozornice isticao crnu zastavu sa šahovnicom, oznakom HOS-a i spornim pozdravom.

Barišić se branio tvrdnjom da je riječ o dopuštenoj i priznatoj službenoj zastavi. Istaknuo je i da su na prosvjedu bili branitelji te predstavnici 9. bojne HOS-a.

Tvrdio je da zastavu nije koristio s namjerom veličanja NDH ili rasističke ideologije te se pozvao na ranije sudske odluke koje su se bavile korištenjem pozdrava "Za dom spremni" i obilježja HOS-a.

Sud takvu obranu nije prihvatio.

U obrazloženju je istaknuto da se na dan prosvjeda nije obilježavala obljetnica HOS-a niti održavala komemoracija poginulim pripadnicima te postrojbe.

Sud se pritom pozvao na Dokument dijaloga Vijeća za suočavanje s posljedicama nedemokratskih režima, prema kojem bi eventualne iznimke za javnu uporabu takvih insignija trebale biti strogo povezane s događajima na kojima se odaje počast braniteljima koji su pod njima poginuli.

Kažnjen i zbog pjesme 'Striče Ivane'

Treći prekršaj odnosi se na pjesmu "Striče Ivane", koja je izvedena tijekom prosvjeda.

Sud je ocijenio da je Barišić, kao voditelj okupljanja, trebao reagirati i zaustaviti njezino izvođenje.

Barišić je tvrdio da nije unaprijed znao koje će pjesme izvoditi braća Kumerle, koji su na prosvjed došli sa svojim glazbenim programom.

Sud tu obranu nije prihvatio, zaključivši da tekst pjesme prosječnog slušatelja asocira na Drugi svjetski rat, ustaški pokret i Nezavisnu Državu Hrvatsku.

Zbog toga mu je izrečena dodatna novčana kazna od 300 eura.