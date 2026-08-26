Tko je Darko Stošić? Srpski borac širok kao ormar u Zagrebu ima misiju života

Zrak u zagrebačkoj Areni bit će naelektriziran 12. rujna. U glavnoj borbi večeri FNC 33 priredbe, najveće regionalne MMA organizacije, za titulu prvaka teške kategorije borit će se dva titana. Aktualni prvak, Nijemac iranskih korijena Hatef Moeil i jedan od najpoznatijih i najsnažnijih boraca s ovih prostora, Srbin Darko "The Hammer" Stošić.

FNC 33 gledajte ekskluzivno 12. rujna na VOYO

No, ovo nije samo borba za prestižni pojas. Ovo je puno više. To je kulminacija dvaju isprepletenih putova, revanš za borbu održanu prije više od desetljeća, u vrijeme kada su oba borca bila tek na početku svojih karijera. Dok Moeil brani svoj impresivni niz nepobjedivosti, Stošić traži krunu karijere i iskupljenje na pozornici koja ga je prigrlila kao svoga, te priliku da dokaže kako je i nakon svih uspona i padova i dalje sila na koju treba računati.

"Dugo, dugo nije izgubio, tako da mi je to izazov, još jedan izazov više. Odličan protivnik. Nakon tog poraza gotovo da nije gubio. Tako da, evo opet prilike da se susretnemo i da mu ja donesem opet poraz. Moeil forsira rušenje i najviše visoki 'single leg', to je njegovo glavno oružje. Opet, s druge strane, moje oružje su udarci, a i mnogo bolja obrana od rušenja nego nego u njegovim prethodnim borbama. Od protivnika s kojima se susretao mislim da imam najbolju obranu od rušenja. Imam i dosta iskustva s takvim protivnicima. S De Friesom sam radio već dva puta. Mislim da je on mnogo bolji od njega u tom dijelu borbe, tako da imam tog iskustva. Imam iskustva i na pet rundi iz borbi s Vitasovićem i De Friesom dva puta. Mislim da je pravi trenutak za ovu borbu", istaknuo je Stošić u razgovoru za portal Net.hr.

Od tatamija do svjetskih arena

Da bismo razumjeli borca koji će ući u FNC-ov kavez u Zagrebu, moramo se vratiti u Laćarak, malo mjesto u Srijemu. Tamo je sedmogodišnji Darko Stošić prvi put zakoračio na judo tatami. Nije dugo trebalo da se pokaže kako se u njemu krije izniman talent za borilačke vještine. Pod vodstvom trenera Miše Jovetića, mladi Stošić počeo je nizati uspjehe. Prelaskom u Beograd i judo klub "Crvena zvezda", njegov je talent eksplodirao. Postao je deseterostruki nacionalni prvak, prvak Balkana i viceprvak, a sportsko društvo Crvena zvezda proglasilo ga je svojim najboljim sportašem. Njegova judo podloga, obilježena superiornom kontrolom, bacanjima i osjećajem za ravnotežu, postat će temelj na kojem je izgradio svoju MMA karijeru.

Nakon što je pokorio judo scenu, tražio je novi izazov. Pronašao ga je u brutalnom i nepredvidivom svijetu slobodne borbe. Svoj profesionalni debi odradio je u lipnju 2012. godine i brzo počeo graditi reputaciju snažnog udarača s razornim "ground and pound" vještinama, naslijeđem iz juda. Nadimak "Čekić" nije dobio slučajno; njegova sposobnost da protivnike završi na podu postala je njegov zaštitni znak. U ranim danima karijere nizao je pobjede, uključujući i onu protiv tada nepoznatog borca imena Hatef Moeil, kojeg je tehničkim nokautom pobijedio u drugoj rundi u rujnu 2015. godine. Malo tko je tada mogao slutiti da će se njihovi putovi ponovno sresti jedanaest godina kasnije, s FNC-ovim zlatom na stolu.

Američki san i bolno prizemljenje u UFC-u

Stošićev put bio je strmoglav. Nakon što je osvojio naslov prvaka u teškoj kategoriji u cijenjenoj europskoj organizaciji FFC (Final Fight Championship), stigao je poziv koji svaki borac sanja. Potpisao je ugovor s UFC-om, apsolutnim vrhom slobodne borbe. Njegov debi u srpnju 2018. bio je kao iz snova. Protiv Jeremyja Kimballa pokazao je svu raskoš svog talenta i slavio tehničkim nokautom u prvoj rundi, zaradivši ovacije i visoka očekivanja. Činilo se da je zvijezda rođena i da je samo nebo granica. U tom trenutku, s profesionalnim omjerom 13-1, bio je rangiran kao 54. teškaš svijeta, no njegov potencijal sezao je puno više.

Međutim, oktogon je okrutan i ne prašta pogreške. Uslijedio je niz od tri poraza odlukama sudaca koji su naglo zaustavili njegov pohod. Porazi od Devina Clarka, Kennedyja Nzechukwua i Jamahala Hilla, boraca koji su kasnije ostvarili zapažene karijere, otkrili su određene taktičke nedostatke u njegovom stilu. Iako je u svakoj borbi bio konkurentan, nedostajalo je ono malo da prelomi meč u svoju korist protiv elite. Početkom 2020. godine, nakon četiri borbe i s omjerom 1-3, Stošić je otpušten iz UFC-a. Bio je to težak udarac, ali i prilika za novi početak. Morao se vratiti, preispitati i ponovno izgraditi.

Poljsko iskupljenje i novi pohod na vrh

Novi dom pronašao je u jednoj od najjačih europskih promocija, poljskom KSW-u. Tamo je Stošić pokazao mentalnu snagu i dokazao da pripada samom vrhu. U Poljskoj je ponovno otkrio svoju razornu moć. Redom je pobjeđivao ugledne protivnike poput Michała Włodareka, Michała Kite (dva puta) i Michala Martíneka, najčešće prekidima koji su dizali publiku na noge. Njegovih osam pobjeda u KSW-u, od čega je većina ostvarena nokautom, vratile su ga u sam vrh europske teške kategorije i osigurale mu borbu za naslov prvaka protiv dugovječnog kralja Phila De Friesa.

U iscrpljujućoj borbi na pet rundi, Stošić je pružio snažan otpor, ali je na kraju morao priznati poraz. Ipak, dokazao je da se može nositi s najboljima izvan UFC-a. Njegov put nakon toga ga je odveo u FNC organizaciju koja se profilirala kao lider u regiji, a on je postao njezino zaštitno lice. Pobjede protiv Mirana Fabjana i bivšeg NFL igrača Grega Hardyja, kojeg je nokautirao u svibnju ove godine, pripremile su teren za ono što slijedi, napad na pojas. Darko Stošić ima topove u rukama i po mnogima je najjači udarač FNC rostera.

Meč koji se čekao desetljeće

Sada, s profesionalnim omjerom od 23 pobjede i osam poraza, Stošić stoji pred svojim starim znancem. Hatef Moeil nije isti borac kojeg je pobijedio 2015. godine. Njemački borac je u međuvremenu izgradio jednu od najimpresivnijih serija u europskom MMA-u. U Zagreb dolazi s nizom od trinaest uzastopnih pobjeda, a poraz nije osjetio punih osam godina. On je prvak, pun samopouzdanja, na vrhuncu snage. Prema ljestvici FightMatrixa, Moeil je rangiran kao 39. teškaš svijeta, dok je Stošićev najbolji plasman u karijeri bio 38. mjesto u listopadu 2024. godine. To pokazuje koliko su ova dva borca blizu po kvaliteti.

Prilika da zaokruži priču

S jedne strane kaveza stajat će prvak u naponu snage, željan osvete za jedan od rijetkih poraza u karijeri. S druge strane bit će iskusniji izazivač, prekaljen u bitkama protiv najjačih svjetskih boraca, čovjek koji je osjetio svjetla UFC-a i brutalnost KSW-ovih ratova. Stošić ima iskustvo, snagu udarca i hrvačku bazu koja može neutralizirati bilo koga. Njegov postotak pobjeda prekidom iznosi gotovo osamdeset posto, što znači da rijetko ostavlja odluku u rukama sudaca. Ključno pitanje bit će može li nametnuti svoj ritam i pritisak ili će Moeilova tehnička potkovanost i pobjednički mentalitet biti prevelik zalogaj.

Ova borba nije samo meč za titulu. Za Stošića je to prilika da zaokruži svoju priču, da osvoji pojas velike organizacije pred regionalnom publikom i potvrdi svoj status legende. Za Moeila je to šansa da izbriše mrlju iz prošlosti i dokaže da je njegova vladavina utemeljena na stvarnoj kvaliteti. Ulog je ogroman, a Arena Zagreb će svjedočiti povijesti. Jedno je sigurno - "Čekić" dolazi spreman još jednom udariti.