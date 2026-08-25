Barrio samouvjeren uoči spektakularnog FNC 33 u Areni: 'Poštujem ga, ali ovo je rat'

Malo više od dva tjedna dijeli nas od spektakla FNC-a 33 u Areni Zagreb. Najveća regionalna MMA organizacija okupit će najbolje borce u regiji i šire, a među njima će biti i dobro poznati Francisco "Croata" Barrio.

Iako je trebao u kavez s Ronyjem Jasonom, njega su osobni razlozi spriječili, pa će tako Barrio u kavez s Fabianom "Jacarezinho" Silvom. Je li mu to poremetilo planove, ali i kakav event očekuje, otkrio nam je u razgovoru sam Barrio.

Prije svega, kako se osjećate uoči ulaska u kavez?

"Osjećam se odlično, najbolje do sada. Dobro treniram, na visokoj sam fizičkoj razini i spreman sam za novog protivnika", rekao nam je Barrio, kojeg smo pitali je li mu novi protivnik poremetio planove:

"Nije. Protivnik je novi, ali cilj je isti", kaže Barrio prije nego što nam otkriva o kakvom se protivniku radi: "Jacarezinho je dobar borac, znamo se već duže vrijeme i mogu reći da je on odličan protivnik. Imamo međusobno poštovanje jedan prema drugom, ali ovo je rat i ja ću dati sve od sebe da budem spreman i pobijedim", rekao je 'Croata'.

Foto: VOYO

Pitali smo Barrija i nada li se novoj borbi za titulu nakon što ju je izgubio od Lom-Alija Eskijeva na FNC-u 27.

"Ne gledam na to. Ja sam ipak nešto stariji, pa ne mogu gledati toliko u budućnost. Idem korak po korak, borbu po borbu, pa što bude", govori nam hrvatski borac argentinskog podrijetla prije nego što zaključujemo razgovor komentarom o eventu:

FNC 33 gledajte uživo u subotu 12. rujna na platformi Voyo.

"Očekujem dobar event. Bit će jako zanimljivo, ima tu dosta dobrih boraca, a ja bih svakako najviše pažnje posvetio Stošićevoj borbi za titulu te borbama mojih prijatelja i kolega iz American Top Teama Frana Luke Đurića, Marka Ančića i drugih. Idemo dokazati da smo najbolji MMA klub u regiji", zaključio je Barrio.