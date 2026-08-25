Dočekali ste 25., a još niste u braku? U Danskoj to kažnjavaju nasred ulice i nema vajde od policije

Zahvaljujući TikTokeru Caseyju Dornbachu, odnosno njegovom viralnom videu objavljenome u nedjelju, svijet se još jedanput dobio priliku uvjeriti da u Danskoj doista kažnjavaju one koji su 25. rođendan dočekali neoženjeni, odnosno neudati.

Kazna se izvršava nasred ulice, nazivaju je kaneltraditionen, te vam ne vrijedi zvati policiju u pomoć jer je velika vjerojatnost da će se i redarstvenici pridružiti "egzekuciji" koja uključuje kilograme cimeta i vezanje nesretnika za ulične svjetiljke!

Pogledajte kako to izgleda na snimci, pa u nastavku pročitajte o čemu je riječ.

Dakle, kaneltraditionen je običaj koji nalaže prijateljima i obitelji na 25. rođendan zaspu slavljenika cimetom ako još uvijek nije u braku.

Riječ je o vrlo kaotičnom, neurednom i nevjerojatno zabavnome ritualu koji ima duboke povijesne korijene te danas doživljava globalnu slavu upravo zahvaljujući internetu.

Korijeni običaja sežu do srednjovjekovnih trgovaca

Iako se cimet veže uz 25. rođendan, priča zapravo započinje sa starijom i ljućom tradicijom vezanom za papar i 30. rođendan.

Korijeni sežu čak u 16. stoljeće, u doba Hanzeatske lige, kada su trgovci začinima, poznati pod nazivom pebersvends, putovali diljem Europe.

Zbog njihova nomadskog životnog stila mnogi su ulazili u četvrto desetljeće života kao neženje, a naziv pebersvend postao je kolokvijalni izraz za starijeg neoženjenog muškarca.

S vremenom se razvila i ženska inačica

Zanimljivo je da se tema provlači i kroz dansku književnost, pa je čak i slavni Hans Christian Andersen 1858. godine napisao bajku o "paprenom momku" koji je cijeli život ostao samac.

Ipak, tradicija s cimetom znatno je novijeg datuma. Smatra se mlađom verzijom običaja s paprom, a prvi zapisi o njoj pojavljuju se tek šezdesetih godina prošlog stoljeća, i to na poluotoku Jutlandu.

Običaj se tek tijekom osamdesetih proširio na ostatak Danske i postao jedan od najprepoznatljivijih danskih kulturnih običaja današnjice, pogotovo među mlađim generacijama.

Cimet, voda i vezanje za stup: Kako izgleda ritual?

Izvedba ovog običaja varira od jedne grupe prijatelja do druge, no neki su elementi gotovo uvijek prisutni. Sve započinje kao iznenađenje.

Prijatelji često "otimaju" slavljenika ili slavljenicu, a zatim ih imobiliziraju, najčešće vezivanjem za fiksni objekt poput stabla, stolice ili, u klasičnoj verziji, stupa javne rasvjete.

Nakon imobilizacije slijedi glavni događaj: zasipanje cimetom.

Količine mogu varirati od simbolične vrećice do nekoliko kilograma praha, ovisno o kreativnosti i entuzijazmu prijatelja. Da bi se postigao što dramatičniji i fotogeničniji efekt, slavljenika se često najprije polije vodom.

Cijeli se događaj, naravno, pomno dokumentira fotografijama i videozapisima koji nerijetko postaju viralni na platformama poput TikToka i Instagrama.

A što s tridesetima? Dobrodošli u svijet papra

Ako osoba dočeka i 30. rođendan bez vjenčanog prstena, tradicija se diže na novu i znatno "ljuću" razinu. Cimet se zamjenjuje paprom.

Prelazak na papar simboličan je; taj je začin oštriji, prodornijeg mirisa i osjetno neugodniji na koži. To je humorističan način na koji prijatelji poručuju slavljeniku da je njegov status "paprenog momka" ili "paprene djeve" sada postao služben.

Uz uobičajeno zasipanje, slavljenici često dobivaju i prigodne darove, poput velikih mlinaca za papar. Ponekad prijatelji odu korak dalje te ispred kuće slavljenika izrade ogromnu skulpturu mlinca za papar, najčešće od starih bačvi za ulje, koja, kako navode sudionici, često poprimi falusni oblik.

Nije u pitanju sramoćenje

Unatoč svemu, važno je naglasiti da običaj uopće nije oblik društvenog pritiska ili ismijavanja. Danci su poznati po liberalnim stavovima, a statistika im ide u prilog. Prosječna dob za sklapanje prvog braka u Danskoj je oko 35 godina za muškarce i 32 godine za žene.

Biti slobodan s 25, pa čak i s 30, u Danskoj je nešto potpuno normalno, a ne iznimka. Tradicija preživljava ne kao osuda, već kao savršen izgovor za dobru zabavu i stvaranje zajedničkih uspomena.