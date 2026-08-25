Atraktivna influencerica objavila video iz kreveta, odmah su krenule glasine o vezi s poznatim nogometašem

Njemačka influencerica Valentina Best (29), na TikToku poznatija kao MissVallyBest, nedavno je privukla pažnju javnosti zbog glasina o romansi s nogometnom zvijezdom, a sada je svoje pratitelje nasmijala simpatičnom pritužbom na račun britanskog naglaska. U svom najnovijem videu, Best se na komičan način osvrnula na lingvističke razlike koje su je, čini se, potpuno zbunile. Ipak, u fokusu nije bio sadržaj videozapisa, već mjesto snimanja.

U videu, koji je snimljen u opuštenoj atmosferi iz kreveta, Valentina na njemačkom jeziku energično priča o svom "problemu" s britanskim engleskim. U vrijeme kada mediji sve glasnije špekuliraju o njezinoj vezi s nogometašem Manchester Cityja, Rubenom Diasom, pratitelji su zaključili da spavaća soba u kojoj se snimila odgovara interijeru nogometaševe vile.

Stara ljubav i novi početak

Dias i voditeljica emisije Love Island, Maya Jama, prekinuli su ovog proljeća nakon godinu i pol dana veze. Njihov prekid uslijedio je samo četiri mjeseca nakon što su se uselili u zajednički dom u Cheshireu. Ubrzo su se pojavile i glasine da je razlog kraja njihove veze bila navodna Diasova nevjera, no nogometaš je takve tvrdnje odlučno odbacio putem društvenih mreža.ž

Foto: Profimedia

Iako se ranije nagađalo da je do prekida došlo zbog njihovih prenatrpanih poslovnih rasporeda, Dias nije želio javno otkrivati detalje njihova razlaza. „Razlozi zbog kojih smo prekinuli privatni su i pripadaju nama. Oboje smo se s tim nosili vrlo zrelo. Poštujte mene i Mayu te shvatite da ne mora uvijek doći do izdaje da bi veza završila“, poručio je tada nogometaš.

Foto: Jam Press/Jam Press/Profimedia

Potpirili glasine

Iako par nije potvrdio vezu, komentari ispod njezinih objava otkrivaju da je mnogi već vide kao novu WAGsicu. "Ovdje sam zbog Rubena Diasa", napisao je jedan korisnik ispod videa, potvrđujući da njezine objave sada privlače i nogometne fanove. S obzirom na to da Dias živi i igra u Engleskoj, nije neobično što se Valentina susreće s posebnostima britanskog govora. Kroz svoju duhovitu objavu, Valentina Best potpirila je znatiželju javnosti o svom privatnom životu.