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BRAZILAC ZA BRAZILCA /

Velika promjena za FNC 33: Barrio više ne ide na Jasona

Velika promjena za FNC 33: Barrio više ne ide na Jasona
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Foto: Pixsell photo & video agency, Pixsell/Alamy/Profimedia

Barrio u Zagreb stiže s jasnim ciljem

16.8.2026.
11:20
Sportski.net
Pixsell photo & video agency, Pixsell/Alamy/Profimedia
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Francisco „Croata“ Barrio dobio je novog protivnika za nastup na FNC-u 33, koji će 12. rujna biti održan u zagrebačkoj Areni. Brazilac Rony Jason otkazao je borbu iz privatnih razloga, pa će protiv bivšeg prvaka lake kategorije u kavez njegov sunarodnjak Fabiano Silva.

Silva iza sebe ima gotovo 20 godina profesionalne karijere i više od 50 borbi. Iskusni Brazilac dobro je poznat i domaćoj borilačkoj sceni jer danas radi kao trener u RRC Gymu u Vitezu.

 

 

 

 

Barrio u Zagreb stiže s jasnim ciljem, vratiti se pobjedama nakon poraza od Lom-Alija Eskieva na FNC-u 27 u Münchenu, kada je ostao bez titule prvaka lake kategorije.

„Croata“ sada protiv iskusnog Brazilca traži povratak na pobjednički put i priliku da ponovno pokaže kako pripada vrhu FNC-ove lake kategorije.

Francisco Barrio CroataFnc 33Arena Zagreb
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