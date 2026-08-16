Velika promjena za FNC 33: Barrio više ne ide na Jasona

Francisco „Croata“ Barrio dobio je novog protivnika za nastup na FNC-u 33, koji će 12. rujna biti održan u zagrebačkoj Areni. Brazilac Rony Jason otkazao je borbu iz privatnih razloga, pa će protiv bivšeg prvaka lake kategorije u kavez njegov sunarodnjak Fabiano Silva.

Silva iza sebe ima gotovo 20 godina profesionalne karijere i više od 50 borbi. Iskusni Brazilac dobro je poznat i domaćoj borilačkoj sceni jer danas radi kao trener u RRC Gymu u Vitezu.

Barrio u Zagreb stiže s jasnim ciljem, vratiti se pobjedama nakon poraza od Lom-Alija Eskieva na FNC-u 27 u Münchenu, kada je ostao bez titule prvaka lake kategorije.

„Croata“ sada protiv iskusnog Brazilca traži povratak na pobjednički put i priliku da ponovno pokaže kako pripada vrhu FNC-ove lake kategorije.