Hajduk dobio ponudu za svog reprezentativca: Evo koliko nude Belgijci

Nakon što je jutros stigla informacija kako Rokas Pukštas nakon uzvratne utakmice protiv Rakowa gotovo sigurno napušta Hajduk, sada je slična vijest stigla i za drugog Sjevernoamerikanca.

Naime, kako javljaju 24sata, Hajduk je dobio ponudu za veznjaka Niku Sigura. Za reprezentativca Kanade zainteresiran je belgijski Genk, a momčad koja se trenutačno nalazi na devetom mjestu belgijskog prvenstva Hajduku je ponudila četiri milijuna eura.

Druga je to ponuda koju je Hajduk dobio za ovog svestranog Kanađanina, koji osim na poziciji centralnog veznjaka može igrati i na desnom beku, a ako 'Bili' prihvate ponudu, riješili bi i pitanje financija za ovu sezonu.

Dodajmo kako je interes za Sigura pokazao i francuski Toulouse, koji je Hajduku ponudio tri milijuna eura, ali i drugi klubovi koji se zasad samo raspituju.

24sata navode kako će Hajduk ponude za Sigura razmotriti tek nakon uzvrata s Poljacima, a manji problem mogla bi predstavljati činjenica da Francuzi Siguru nude bolje uvjete od Belgijaca.