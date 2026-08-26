Apokaliptične scene nakon bujičnih poplava u Nepalu: U ovom blatu nestalo je više od 400 ljudi

Najmanje 17 ljudi poginulo je u snažnoj bujičnoj poplavi koja je u srijedu pogodila područje Rasuwe na sjeveru Nepala, u blizini granice s Tibetom. Voda je razorila dijelove naselja te teško oštetila ceste, mostove i infrastrukturne projekte.

Spasilačke službe tragaju za velikim brojem nestalih, a strahuje se da bi broj žrtava mogao biti znatno veći. Među nestalima su i pripadnici sigurnosnih službi - 26 policajaca, devet pripadnika naoružane policije i 44 vojnika. Nestalo je i više djelatnika carine i imigracijske službe.

Prema podacima Nepalske turističke zajednice, nestalo je najmanje 400 turista, među kojima su i strani državljani. Nadležne službe provjeravaju njihove posljednje poznate lokacije. Prema službenim podacima, među 291 nestalim stranim državljaninom nalazi se 105 državljana Indije, uz još 37 Indijaca koji žive u inozemstvu. Na popisu su i državljani Malezije, Ujedinjenog Kraljevstva, Južnoafričke Republike, SAD-a, Australije i Nizozemske. Za 111 osoba još nije potvrđeno državljanstvo.

Bujičnu poplavu izazvao potres?

Posebno je pogođeno područje uz rijeku Bhote Koshi, gdje je bujica uništila dijelove infrastrukture i presjekla prometne pravce, što dodatno otežava dolazak spasilačkih ekipa do ugroženih područja.

Nepalski ministar vanjskih poslova Shishir Khanal rekao je da je poplavu najvjerojatnije izazvao potres koji je pokrenuo veliko klizište. Klizište je, prema njegovim riječima, blokiralo rijeku Bhote Koshi, nakon čega je došlo do naglog izlijevanja vode.

"Potres se dogodio danas u 8.37 ujutro, a zbog njega je došlo do velikog klizišta koje je blokiralo rijeku, što je po svemu sudeći uzrokovalo poplavu", rekao je Khanal tijekom sjednice Predstavničkog doma. Američki Geološki zavod (USGS) zabilježio je u isto vrijeme potres magnitude 4,4 na tom području. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za nestalima, dok vlasti pokušavaju procijeniti razmjere štete. Zbog uništenih prometnica i mostova pristup pojedinim područjima i dalje je otežan.