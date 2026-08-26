Ovo su najskuplji psi na svijetu: Neki od njih dosežu cijenu luksuznih automobila

Svjetski dan pasa obilježava se 26. kolovoza, kao prilika da se istakne ljubav prema najboljim čovjekovim prijateljima i podsjeti na važnost odgovornog vlasništva. Psi su odavno postali članovi obitelji, no neki od njih imaju vrijednost koja je daleko iznad prosječnih kućnih ljubimaca.

Naime, pojedine pasmine i posebno uzgojeni primjerci mogu dosegnuti vrtoglave cijene. Najskuplji psi na svijetu prodaju se za iznose od nekoliko desetaka tisuća, pa sve do više stotina tisuća eura. Rekordne cijene posebno postižu rijetke pasmine, vrhunski uzgojni primjerci i psi s impresivnim pedigreom. Primjerice, tibetanski mastifi svojedobno su prodavani za milijunske iznose.

Takve cijene bez problema mogu konkurirati luksuznim automobilima, a u pojedinim slučajevima ih i nadmašiti. Ipak, stručnjaci ističu da cijena psa ne određuje njegovu vrijednost kao kućnog ljubimca.

Bez obzira na pasminu i cijenu, svaki pas zaslužuje ljubav, brigu i siguran dom. Zato je Svjetski dan pasa idealna prilika da proslavimo sve pse - od najskupljih šampiona do običnih četveronožnih prijatelja koji svakodnevno uljepšavaju život svojim vlasnicima.