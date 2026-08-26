Zgodne legice mamile poglede na Flashbacku: Neka izdanja teško je bilo ne primijetiti

Dvorište Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku ponovno je bilo mjesto odličnog provoda! Flashback je opet okupio brojne Osječane koji su uz hitove 80-ih, 90-ih i 2000-ih plesali do kasno u noć.

Za glazbeni vremeplov bili su zaduženi DJ Felipe i posebni gost DJ Soul, a retro atmosferu dodatno su upotpunili 360° Foto Booth, Fit Check Point i kokteli. Pogledajte galeriju i provjerite kako su se provodile zgodne legice na još jednoj Flashback večeri!

Galeriju iz Osijeka donosi SiB.net.hr