Uznemirujući prizori: Sve izbrisano u sekundi, najmanje 17 poginulih, nestali brojni turisti

Snažna bujična poplava pogodila je himalajsku regiju Nepala uz granicu s Tibetom, gdje je voda uništila sela i teško oštetila ceste, mostove i energetske projekte.

Policija navodi da je najmanje 17 ljudi poginulo, a strahuje se da je broj žrtava drastično viši.

U tijeku su intenzivne potrage za velikim brojem nestalih ljudi, među kojima je i službeno osoblje - 26 policajaca, 9 pripadnika naoružane policije, 44 vojnika te više djelatnika carine i imigracijske službe.

Nestalo 400 turista

Turistička zajednica Nepala navodi da je najmanje 400 turista, uključujući strane državljane, nestalo. Navode i da ubrzano rade na provjeri lokacija i stanju sigurnosti svih osoba koje su putovale kroz to područje.

Prema službenim podacima Nepalske turističke zajednice, među 291 nestalim stranim državljaninom nalaze se 105 državljana Indije (uz još 37 Indijaca s prebivalištem u inozemstvu), 17 državljana Malezije, 12 britanskih državljana, četvero državljana Južnoafričke Republike, troje Amerikanca te po jedan Australac i Nizozemac, piše BBC.

Za 111 osoba nacionalnost još uvijek nije službeno potvrđena.

MVEP o našim državljanima

Upitali smo Ministarstvo vanjskih i europskih poslova nalaze li se na tom području Hrvati.

"Ministarstvo vanjskih i europskih poslova i nadležno Veleposlanstvo Republike Hrvatske u New Delhiju poduzimaju sve potrebne radnje radi provjere ima li među osobama na pogođenom području hrvatskih državljana te treba li nekome konzularna pomoć. U ovom trenutku nemamo potvrđenih informacija o hrvatskim državljanima među nestalim ili ugroženim osobama. O svim novim i potvrđenim informacijama pravodobno ćemo izvijestiti javnost", odgovorili su za Net.hr.

Dodaju i da u Nepalu i Tibetu nema hrvatskih državljana koji imaju prijavljeno prebivalište ili boravište.

Uznemirujuća snimka

Nadzorna snimka zabilježila je uznemirujuće trenutke u Nepalu. Snimljeni su ljudi koji pokušavaju pobjeći svega nekoliko sekundi prije nego što je razorni odron blata progutao granični prijelaz između Nepala i Kine.

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Poplavu uzrokovao potres?

Razorna bujica pogodila je u srijedu rano ujutro regiju Rasuwa, smještenu sjeverno od nepalskog glavnog grada Katmandua. Poplava koja je razorila naselja u sjevernom Nepalu uzrokovana je potresom koji je pokrenuo veliko klizište i blokirao rijeku Bhote Koshi, prema riječima nepalskog ministra vanjskih poslova Shishira Khanala.

"Potres se dogodio danas u 8.37 ujutro, a zbog njega je došlo do velikog klizišta koje je blokiralo rijeku, što je po svemu sudeći uzrokovalo poplavu“, rekao je Khanal tijekom sjednice Predstavničkog doma.

Geološki zavod Sjedinjenih Američkih Država (USGS), koji bilježi potrese diljem svijeta, registrirao je potres magnitude 4,4 u toj regiji u isto vrijeme koje je naveo Khanal, piše CNN.

Foto: Prabin RANABHAT/AFP/Profimedia

Pogođen i Tibet

Tibet, autonomna regija Kine, također je pogođen velikim poplavama, a kineski državni mediji upozoravaju na velike ljudske žrtve. Strahuje se da će broj poginulih vjerojatno rasti, dok su akcije traganja i spašavanja trenutačno u tijeku.

Foto: Prabin RANABHAT/AFP/Profimedia

Kineski predsjednik Xi Jinping zapovijedio je sveobuhvatne napore traganja i spašavanja kako bi se pronašli nestali nakon što je odron blata u Nepalu uzrokovao „velike žrtve“ u okrugu Gyirong na Tibetu.

Kineska središnja vlada poslala je specijalizirane timove i ljudstvo na područje Tibeta radi vođenja složenih operacija traganja i spašavanja.