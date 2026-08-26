Bujične poplave i odroni nose sve pred sobom, nekoliko ljudi nestalo

Snažne poplave i odroni pogodili su područja uz granicu Nepala i Tibeta, pri čemu je nekoliko ljudi nestalo, a brojni domovi i infrastrukturni objekti su oštećeni.

U nepalskoj regiji Rasuwa izlila se rijeka Lende, a voda se spojila s pritokom Bhote Koshi. Bujična poplava uništila je kuće, oštetila infrastrukturu te prekinula opskrbu električnom energijom i telefonske komunikacije.

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Situacija je teška i na tibetanskoj strani granice. Odron je pogodio područje luke Gyirong, važnog kopnenog prometnog pravca između Kine i Nepala. Zbog odrona su prekinute ili otežane komunikacijske i energetske veze.

Prema kineskoj novinskoj agenciji Xinhua, i na tibetanskoj strani ima nestalih osoba.

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Na terenu su nepalska vojska i druge spasilačke službe koje nastavljaju potragu za nestalima te pomažu stanovnicima pogođenih područja. Razmjeri štete i točan broj nestalih još nisu poznati.

Nepal i Tibet posljednjih su dana suočeni s teškim vremenskim uvjetima, a bujične poplave i odroni dodatno otežavaju promet i pristup pogođenim područjima.