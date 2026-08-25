Stravičan zločin: Djevojčica (3) silovana pa ubijena! Objavljene brojke pokazuju surovu stvarnost

Nepal potresaju prosvjedi nakon navodnog silovanja i ubojstva trogodišnje djevojčice čije je tijelo pronađeno prošlog tjedna, tri dana nakon što je nestala u pokrajini Madhesh.

Zbog slučaja koji je izazvao ogorčenje diljem zemlje uhićeno je devet osoba, potvrdila je lokalna policija za BBC.

Istodobno se sve glasnije traže izmjene zakona i strože kažnjavanje počinitelja najtežih kaznenih djela.

Prosvjedi danima ne prestaju

U gradu Simara održani su višednevni prosvjedi, nakon kojih se obitelj djevojčice sastala s predstavnicima vlade. Tijekom vikenda postignut je i pisani sporazum.

Vlada je obećala preispitati zakone koji se odnose na teška kaznena djela te izgraditi spomen-obilježje u čast djevojčice.

Slučaj je pritom otvorio i širu raspravu o postupanju prema maloljetnim počiniteljima. Dio aktivista traži strože kazne za maloljetnike koji budu osuđeni za silovanje ili ubojstvo.

Istaknuti aktivist za ljudska prava Gauri Pradhan opisao je slučaj kao "vrlo bolan događaj" te pozvao vlasti da kazne sve koji su sudjelovali u zločinu i provedu šire reforme.

Ipak, Pradhan je upozorio na pozive za uvođenje smrtne kazne.

Policija pod pritiskom zbog curenja snimke

Dodatno ogorčenje izazvala je videosnimka maloljetnog osumnjičenika koja je objavljena na društvenim mrežama. Na snimci osumnjičenik daje iskaz povezan sa slučajem, zbog čega su se pojavila pitanja kako je materijal nastao u policijskom pritvoru uopće dospio u javnost.

Glavni okružni službenik okruga Bara, Dharmendra Kumar Mishra, rekao je za BBC da je dosad utvrđeno kako je jedan policijski službenik izravno sudjelovao u curenju snimke te da je protiv njega pokrenut postupak.

"Ako se utvrdi da je uključeno još policijskih službenika, i oni će biti kažnjeni. Nemamo nikakvu toleranciju prema takvoj praksi", poručio je Mishra.

Više od 25.500 prijava za silovanje i seksualno zlostavljanje

Podaci nepalske policije pokazuju razmjere problema. Između srpnja 2017. i srpnja 2025. u zemlji je podneseno više od 25.500 prijava za silovanje i seksualno zlostavljanje.

Među prijavljenim slučajevima bilo je više od 3200 žrtava mlađih od deset godina.

Slučaj trogodišnje djevojčice tako je ponovno otvorio pitanje zaštite djece, postupanja policije i kaznenog sustava prema maloljetnim počiniteljima u Nepalu.