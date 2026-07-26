Strani radnik posvetio objavu Hrvatima: 'Zašto želite da odem? Želim pomoći majci i sestri'

Nepalac Raza već dugo radi u Hrvatskoj. Poslom je zadovoljan i hvali našu zemlju, no nekima ovdje smeta pa je često na meti uvreda onih koji mu kažu da ode iz Lijepe Naše.

Zašto - nije mu jasno, pa se okrenuo društvenim mrežama i Hrvatima koji ga ne vole posvetio objavu.

U videu koji je objavio na TikToku, pita se: "Zašto želite da napustim Hrvatsku? Kod kuće u Nepalu imam staru majku i mlađu sestru koje ovise o meni. Mama je stara, ali svejedno radi na tuđim poljima kako bi mogla prehraniti mogu sestru i sebe. Često sam gledao sestru kako gleda haljine na drugoj djeci, a mi joj to nismo mogli priuštiti. Sve što radim, radim zbog svoje obitelji. Je li stvarno problem misliti na svoje?".

Sve je to ispričao na hrvatskom jeziku, a na snimci je podijelio fotografije svoje obitelji.

Brojni pozitivni komentari

Njegova objava je dosegla veliki broj ljudi. Skupio je preko 50 tisuća lajkova i lavinu komentara u kojima su mu korisnici izrazili podršku i pohvalili ga za trud i rad.

"Bravo za naučeni jezik", napisala mu je jedna djevojka.

Javio se drugi korisnik sa sličnim iskustvom, ali u Njemačkoj. "Prijatelju moj, moja majka je u njemačkoj da zaradi za mirovinu. Mi te želimo ovdje, nismo svi nacionalisti i fašisti. Ostani prijatelju, ostani", pokušao ga je uvjeriti.

Brojni drugi su mu poručili da ne sluša druge i nastavi naprijed. "Svatko se ima pravo boriti za svoju bolju budućnost. Ne obaziri se na negativne komentare, te se osobe vjerojatno nisu nikad makle sa svoje kućne adrese. Hrabar si, vrijedan i zaslužuješ sve dobro. Sretno", piše u komentaru.

"Uvijek ćeš biti dobrodošao ovdje", stoji u još jednoj poruci podrške.