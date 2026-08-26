Eminem otkrio tajnu koju je čuvao godinama: Dolly Parton mu je poslala posebno pismo

Svijet glazbe oplakuje odlazak legendarne Dolly Parton koja je preminula u 81. godini. Njezin tim je potvrdio kako je umrla jučer u Nashvilleu nakon kratke borbe s rakom. Među brojnim osobama koje su izrazile sućut istaknula se ona s neočekivane adrese. Reper Marshall Mathers, poznatiji kao Eminem, podijelio je s javnošću osobnu uspomenu koja otkriva posebnu vezu između dvoje glazbenih velikana koji se nikada nisu upoznali.

Eminem je podijelio fotografiju pisma koje mu je Dolly Parton poslala nakon njihove zajedničke inauguracije u Kuću slavnih rock and rolla 2022. godine. U pismu country zvijezda mu čestita na ulasku u prestižno društvo i pohvaljuje njegov nastup. No, ono što je posebno dirnulo repera i njegove obožavatelje su njezine osobne riječi. "Oduvijek sam osjećala neku neobjašnjivu povezanost s tobom, kao da te odnekud poznajem", napisala je Parton, dodavši kako žali što se nisu uspjeli susresti na ceremoniji.

Eminem je u opisu objave izrazio žaljenje što nikada nije dobio priliku upoznati je. "Žao mi je što se nikada nismo uspjeli upoznati, ali dobivanje ove poruke od Dolly zaista je utjecalo na mene. Definitivno nije morala odvojiti vrijeme za to", napisao je. Dodao je kako je ona za njega, iako je kao dijete uglavnom slušao rap glazbu, bila ikona i "superzvijezda u svakom smislu". Svoju je poruku zaključio riječima: "Počivaj u miru, Dolly. I hvala ti na lijepim riječima."