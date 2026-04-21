Eminem objavio fotografiju punu simbolike: Obilježio je veliku obljetnicu

Američki reper Marshall Mathers, svijetu poznatiji kao Eminem, podijelio je sa svojim milijunskim pratiteljima na Instagramu važnu osobnu prekretnicu. Jednostavnom fotografijom medaljona i kratkim opisom "XVIII" obilježio je osamnaest godina trijeznosti, poslavši snažnu poruku o ustrajnosti i oporavku od ovisnosti.

Njegova objava brzo je privukla pozornost obožavatelja i kolega, koji su mu u komentarima uputili čestitke i riječi podrške.

Simbolika oporavka

Na fotografiji se izbliza vidi Eminemova ruka kako drži crno-zlatni medaljon. Riječ je o takozvanom čipu koji se dodjeljuje u programima odvikavanja, poput Anonimnih alkoholičara, za obilježavanje obljetnica trijeznosti. Svaki detalj na medaljonu nosi duboko značenje. U središtu je trokut, ključni simbol koji predstavlja tri stupa oporavka: jedinstvo, služenje i oporavak (Unity, Service, Recovery).

Unutar trokuta istaknuta je rimska brojka XVIII, koja označava osamnaest godina neprekinute apstinencije. Oko vanjskog ruba ugraviran je citat iz Shakespeareovog Hamleta, "To Thine Own Self Be True" ili "Budi vjeran samom sebi". Ta je rečenica temeljno načelo filozofije oporavka, a naglašava važnost iskrenosti prema sebi kao temelja za ozdravljenje.

'Ako nešto ne poduzmem, umrijet ću'

Ovaj trenutak ima posebno značenje s obzirom na Eminemovu javno dokumentiranu borbu s ovisnošću o lijekovima na recept, koja je kulminirala predoziranjem 2007. godine koje je zamalo bilo kobno.

“Nisam znao što se dogodilo. Kao da sam zaspao, a onda sam se probudio s cijevima u sebi. Htio sam ustati, ali nisam se mogao pomaknuti”, rekao je.

Dodao je i kako je tada shvatio da mora nešto promijeniti.

“Vratio sam se kući i rekao – ako nešto ne poduzmem, umrijet ću.”

Novi početak i povratak glazbi

Nakon tog trenutka, Eminem je odlučio okrenuti novi list i posvetiti se oporavku. Upravo u tom razdoblju nastao je njegov album Relapse iz 2009. godine.

Kasnije je priznao kako mu je povratak trijeznom životu donio potpuno novu perspektivu.

“Sjećam se da sam bio stvarno sretan, sve mi je opet bilo novo. To je bio prvi put nakon dugo vremena da sam uživao u snimanju”, rekao je u jednom podcastu.

Svoju trijeznost danas smatra "supermoći".

Njegova objava je izazvala lavinu podrške. Među prvima se javio njegov brat, Nathan Kane Mathers, s porukom: "Ponosan sam na tebe, veliki brate". Mnogi obožavatelji zahvalili su mu na tome što je inspiracija. "Čestitam! Tako sam ponosna na tebe", napisala je jedna korisnica, dok je drugi dodao: "Hvala ti što si nevjerojatna inspiracija! Ja slavim svoju prvu godinu 14. svibnja!".

Ovaj osobni trijumf dolazi u vrijeme kada je Eminem i dalje glazbeno i društveno aktivan. Nakon što je 2024. godine objavio album "The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)", početkom 2026. postala je viralna i snimka na kojoj sudjeluje u anti-Trump prosvjedima u rodnom Detroitu.

