Slavi 53. rođendan: Eminem kroz brakove, skandale i borbu s ovisnošću

Marshall Bruce Mathers III, poznatiji kao Eminem (53), jedan je od najuspješnijih repera svih vremena. Tijekom karijere prodao je više od 220 milijuna albuma, osvojio 15 Grammyja, Oscara za pjesmu Lose Yourself te je primljen u Rock and Roll Kuću slavnih. Njegov put od problematičnog tinejdžera iz Detroita do globalne glazbene ikone obilježen je borbama, ali i nevjerojatnim uspjehom.

Glazba koja je promijenila žanr

Eminem je 1999. godine albumom The Slim Shady LP preokrenuo svijet hip-hopa i probio granice žanra u kojem su dominirali izvođači koji su pripadnici crne rase. Nastavio je nizati uspjehe albumima poput The Marshall Mathers LP i Encore, a njegov posljednji album The Death of Slim Shady (Coup de Grâce) objavljen je prošle godine. Njegova brutalna iskrenost, samoironija i politički komentari ostavili su neizbrisiv trag u glazbenoj povijesti.

Turbulentan privatni život

Uz karijeru punu uspjeha, Eminemov privatni život bio je jednako buran. S bivšom suprugom Kimberly Ann Scott (50) imao je burnu vezu punu prekida i pomirenja, a zajedno imaju kćer Hailie Jade (29). Osim nje, reper je posvojio nećakinju Alainu Marie i Kiminog sina Steveija Lainea, kao i svog polubrata Nathana. Unatoč brojnim svađama, Kim i Eminem danas održavaju korektan odnos zbog djece.

Napad obožavatelja i borba s ovisnošću

Podsjećamo, godine 2020. reper je doživio traumatičan incident kada je obožavatelj Matthew David Hughes (30) provalio u njegov dom s namjerom da ga ubije. Eminem ga je zatekao u kući, a muškarac je kasnije završio iza rešetaka. Uz to, glazbenik se godinama borio s ovisnošću o tabletama, što je gotovo završilo kobno 2007. godine. Od tada je trijezan i često otvoreno govori o svojoj borbi.

