Eminem postao djed po drugi put: Njegova posvojena kći rodila djevojčicu

Alaina Marie Scott, posvojena kći slavnog američkog repera Eminema, objavila je na svojem Instagram profilu sretnu vijest. Sa suprugom Mattom Moellerom dobila je svoje prvo dijete, djevojčicu kojoj su dali ime Scottie Marie Moeller. Malena je na svijet stigla 14. travnja, a ponosna majka podijelila je prve fotografije i otkrila emotivnu pozadinu imena koje su odabrali.

"Moje srce izvan moga tijela. Ona je sve i više od toga", napisala je Alaina u opisu objave koja prikazuje niz fotografija novorođenčeta. Na jednoj od slika malena Scottie spava u bijelom pletenom kompletiću na kojem je izvezeno njezino ime, dok na drugoj vidimo drvenu pločicu s podacima o rođenju: rođena je u 19:03, teška 3,2 kilograma i dugačka 53 centimetra. Treća fotografija prikazuje sretne roditelje s kćerkicom u bolničkoj sobi, a Alainin suprug Matt ponosno nosi kapu s natpisom "GIRL DAD".

Počast voljenim sestrama

Ime koje su odabrali za svoju kćer nosi duboko osobno značenje. Alaina je objasnila da je ime Scottie posveta njezinim sestrama, koje su joj najveća podrška u životu.

Foto: PLANET PHOTOS/Planet/Profimedia

"Scottie, u čast mojim 'sestrama Scott'. Ženama koje su tom imenu i mom životu dale toliko značenja. Neka mu sada ona da vlastito značenje i neka uvijek zna koliko je voljena, od mame i tate te svojih teta", napisala je. Time se referirala na Eminemovu biološku kćer Hailie Jade Scott i njihovu sestru Stevie Laine Scott. U emotivnoj poruci zahvalila je i suprugu: "Ne mogu vjerovati da je naša. Hvala ti što si mi dao najveći dar u životu. Volim te beskrajno."

Alaina Marie Scott, rođena 1993. godine, biološka je kći Dawn Scott, pokojne sestre blizanke Eminemove bivše supruge Kim Scott.

Foto: PLANET PHOTOS/Planet/Profimedia

Zbog problema njezine majke s ovisnošću, reper ju je legalno posvojio početkom 2000-ih i odgojio kao vlastitu kćer. U lipnju 2023. godine udala se za dugogodišnjeg partnera Matta Moellera.

Eminem po drugi put djed

Rođenjem male Scottie, Eminem je po drugi put postao djed. Njegova kći Hailie Jade rodila je sina u listopadu 2025. godine. Objava o rođenju unuke izazvala je brojne čestitke i emotivne reakcije pratitelja. Mnogi su paru poželjeli sve najbolje, a jedan se komentar posebno istaknuo. Korisnica koja je očito poznavala obitelj priznala je da ju je posveta sestrama Scott rasplakala jer ju je podsjetila na Alaininu pokojnu majku Dawn. "Ona je uvijek bila ponosna na tebe, uvijek je pričala o tebi... Ti si nevjerojatna duša", napisala je u dirljivoj poruci.

Objava Alaine Marie Scott tako je postala više od obične vijesti o rođenju djeteta. Kroz odabir imena i emotivne poruke, ispričala je priču o snazi obiteljskih veza, ljubavi i poštovanju prema onima koji su oblikovali njezin život.

