Nakon 19 godina šutnje ima novu ljubav? Srce legendarnog repera navodno osvojila lokalna cura

Nakon 19 godina šutnje ima novu ljubav? Srce legendarnog repera navodno osvojila lokalna cura
Foto: Kevork Djansezian/getty Images/profimedia

Nakon godina tišine na ljubavnom planu, poznati glazbenik je navodno ponovno pronašao sreću

19.10.2025.
16:20
Hot.hr
Američki reper Eminem (53) navodno je u vezi sa svojom frizerkom, Katrinom Malotom, tvrde američki mediji. 

Katrina, koja poput Eminema dolazi iz savezne američke države Michigan, posljednjih 15 godina radi kao stilistica i vizažistica. Na svojoj službenoj web stranici ističe da je surađivala s brojnim poznatim osobama, među kojima su Snoop Dogg, Robin Thicke, 50 Cent, te, kako navodi, "lokalnim genijem iz rodnog grada, Eminemom", prenosi E! Online.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rap News 💿 (@records)

Imao trubulentan odnos s bivšom suprugom

Eminemova posljednja poznata veza bila je s njegovom bivšom suprugom Kimberly Scott (50), s kojom ima dugu i složenu ljubavnu povijest. Njihova priča počela je još u srednjoj školi i s godinama se pretvorila u jedan od najpoznatijih i najturbulentnijih odnosa u svijetu glazbe.

POGLEDAJTE VIDEO: Eminem, Beyonce, Snoop Dog svi su zapjevali Rim Tim Tagi Dim

Par se prvi put vjenčao 1999. godine, a ponovno su bili u braku nakratko 2006.

Posljednjih gotovo 20 godina Eminem nije javno pokazivao nijednu novu partnericu. Umjesto toga, bio je u potpunosti posvećen očinskoj ulozi, odgajajući svoje troje djece: Alaini (32), Hailie (29) i Stevie (23).

POGLEDAJTE VIDEO: Repa kao Eminem, piše zadaće, nagovara na razvod, a i puno laže. Kuda ide ChatGPT?

