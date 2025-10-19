Nakon 19 godina šutnje ima novu ljubav? Srce legendarnog repera navodno osvojila lokalna cura
Nakon godina tišine na ljubavnom planu, poznati glazbenik je navodno ponovno pronašao sreću
Američki reper Eminem (53) navodno je u vezi sa svojom frizerkom, Katrinom Malotom, tvrde američki mediji.
Katrina, koja poput Eminema dolazi iz savezne američke države Michigan, posljednjih 15 godina radi kao stilistica i vizažistica. Na svojoj službenoj web stranici ističe da je surađivala s brojnim poznatim osobama, među kojima su Snoop Dogg, Robin Thicke, 50 Cent, te, kako navodi, "lokalnim genijem iz rodnog grada, Eminemom", prenosi E! Online.
Imao trubulentan odnos s bivšom suprugom
Eminemova posljednja poznata veza bila je s njegovom bivšom suprugom Kimberly Scott (50), s kojom ima dugu i složenu ljubavnu povijest. Njihova priča počela je još u srednjoj školi i s godinama se pretvorila u jedan od najpoznatijih i najturbulentnijih odnosa u svijetu glazbe.
Par se prvi put vjenčao 1999. godine, a ponovno su bili u braku nakratko 2006.
Posljednjih gotovo 20 godina Eminem nije javno pokazivao nijednu novu partnericu. Umjesto toga, bio je u potpunosti posvećen očinskoj ulozi, odgajajući svoje troje djece: Alaini (32), Hailie (29) i Stevie (23).
