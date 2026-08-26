FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
EUROPA NA OPREZU /

Prva žrtva virusa Zapadnog Nila u Nizozemskoj: Slučajevi zabilježeni diljem Europe

Prva žrtva virusa Zapadnog Nila u Nizozemskoj: Slučajevi zabilježeni diljem Europe
×
Foto: Pixsell/Ilustracija

Prema RIVM-u, otprilike 80 posto ljudi koji se zaraze virusom Zapadnog Nila nemaju nikakve simptome

26.8.2026.
15:22
Hina
Pixsell/Ilustracija
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

U Nizozemskoj je umro pacijent zaražen virusom Zapadnog Nila, ali rizik od zaraze ovom bolešću koju prenose komarci u zemlji i dalje je "vrlo malen", priopćile su vlasti u srijedu.

"U pokrajini Utrecht jedna je osoba umrla od groznice Zapadnog Nila. Ta se osoba zarazila virusom Zapadnog Nila u Nizozemskoj i umrla u bolnici", priopćio je Nacionalni institut za javno zdravstvo i okoliš (RIVM).

RIVM je ove godine zabilježio tri slučaja zaraze virusom Zapadnog Nila, vjerojatno zaraženima u Nizozemskoj.

"I dalje je vrlo malo vjerojatno da će se ljudi zaraziti groznicom Zapadnog Nila u Nizozemskoj", dodaje se u priopćenju. 

Virus Zapadnog Nila, prisutan kod ptica, može se prenijeti na ljude ugrizima komaraca koji su se hranili krvlju zaražene ptice. Virus se ne prenosi s čovjeka na čovjeka. 

Virus se širi Europom

Albanija, Austrija, Francuska, Njemačka, Grčka, Italija, Kosovo, Nizozemska, Sjeverna Makedonija, Rumunjska, Srbija i Španjolska prijavile su slučajeve ove godine, priopćio je prošli tjedan Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC).

Pet smrtnih slučajeva povezanih s virusom Zapadnog Nila zabilježeno je u Sjevernoj Makedoniji.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo potvrdio je u ponedjeljak tri slučaja zaraze virusom Zapadnog Nila u Hrvatskoj, a jedan oboljeli je priključen na respirator. 

U Europi se većina zaraza među ljudima događa tijekom sezone komaraca, od kasnog proljeća do jeseni, a vrhunac prijenosa je između srpnja i rujna.

Prema RIVM-u, otprilike 80 posto ljudi koji se zaraze virusom Zapadnog Nila nemaju nikakve simptome, 19 posto ima simptome slične gripi, a jedan posto može razviti ozbiljne neurološke simptome.

Ne postoji cjepivo ni lijek za ovaj virus. 

Virus Zapadnog NilaNizozemskaHrvatski Zavod Za Javno ZdravstvoKomarciPreminuo Pacijent
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike