Alarm u turističkoj zemlji zbog virusa: Do sada preminulo 13 ljudi, broj zaraženih raste

U Grčkoj se ubrzano širi virus Zapadnog Nila, a samo u posljednjih tjedan dana zabilježena su 47 nova slučaja i četiri nova smrtna ishoda. Od početka 2026. do 19. kolovoza potvrđeno je ukupno 157 slučajeva, a preminulo je 13 osoba, sve starije od 65 godina.

Trenutačno su 42 pacijenta hospitalizirana, od čega ih je 19 na intenzivnoj ili pojačanoj njezi.

Novi slučajevi potvrđeni su, među ostalim, u općinama Dionysos, Kallithea i Petroupoli na području Atike te u Alexandriji u Imathiji, piše iEidiseis.gr.

U Atici nisu očekivali toliko slučajeva

Privremena predsjednica Panhelenskog liječničkog saveza Matina Pagoni upozorila je da je broj oboljelih na području Atike ove godine iznenađujuće velik. Kaže da se više slučajeva očekivalo u močvarnim područjima središnje Grčke, a ne u gusto naseljenoj okolici Atene.

"Nažalost, klimatske promjene u Grčkoj promijenile su situaciju i u Atici nismo očekivali toliko slučajeva. Broj slučajeva za Atiku je vrlo velik", rekla je Pagoni za portal Proto Thema.

Navela je da su se slučajevi u Atici prvo pojavljivali u južnim predgrađima, zatim na sjeveru, a potom ponovno na jugu. Dodatni problem predstavlja visoka vlaga zbog koje je broj komaraca tijekom večernjih sati vrlo velik.

Kako se prenosi virus Zapadnog Nila

Virus Zapadnog Nila ljudima se najčešće prenosi ubodom zaraženog komarca. Pagoni ističe da nema razloga za paniku, ali upozorava na potrebu zaštite od uboda, posebno tijekom večeri. Preporučuje mreže na prozorima, mreže protiv komaraca za djecu, odjeću dugih rukava i nogavica te repelente.

Kod dijela zaraženih mogu se pojaviti slabost, bolovi u zglobovima i povišena temperatura, dok teži slučajevi mogu zahvatiti središnji živčani sustav.

Pojačana aktivnost ovog virusa mogla bi potrajati do sredine rujna, zbog čega se građanima savjetuje pojačan oprez i zaštita od komaraca.