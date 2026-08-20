Nevjerojatno! Ukrajinac koji je minirao Sjeverni tok uhićen na setu filma o toj sabotaži

U Puli je u srijedu ujutro na temelju europskog uhidbenog naloga uhićen ukrajinski državljanin Volodimir Žuravljov pod sumnjom da je, kao obučeni ronilac, sudjelovao sa skupinom Ukrajinaca osumnjičenih za razaranje rusko-njemačkog plinovoda Sjeverni tok u rujnu 2022.

Najbizarniji detalj ove međunarodne akcije svakako je lokacija uhićenja: Žuravljov je "pao" na samom filmskom setu u Istri, gdje je radio kao producent na snimanju fiktivnog političkog trilera "Snake Island" u režiji hollywoodskog redatelja Douga Limana, piše njemački pravni portal LTO.

Radnja filma, potpuno ironično, prati tajni tim ukrajinskih ronioca u opasnoj podvodnoj misiji na dnu mora, odnosno inspirirana je napadom za koji je Žuravljov osumnjičen.

Plinovode uništili eksplozijama

Njemačko Savezno tužiteljstvo tereti ga za sudjelovanje u izazivanju eksplozija, protuustavnu sabotažu te uništavanje ključne energetske infrastrukture.

Sumnja se da je Žuravljov bio dio šestočlane diverzantske skupine okupljene oko Serhija K., koja je početkom rujna 2022. iz njemačke luke Rostock isplovila na unajmljenoj jedrilici "Andromeda".

Koristeći lažne dokumente za najam plovila, stigli su do danskog otoka Bornholm, gdje su se ronioci spustili na dubinu od oko 80 metara i postavili eksplozivne naprave. Detonacije od 26. rujna 2022. prouzročile su golemu štetu na plinovodima Sjeverni tok 1 i Sjeverni tok 2.

Bjegunac pao iz trećeg pokušaja

Uhićenje u Hrvatskoj zapravo je treći pokušaj njemačkih vlasti da privedu Žuravljova. Prvi put pokušali su ga uhititi u Poljskoj u ljeto 2024., ali im je uspio pobjeći u Ukrajinu.

U jesen 2025. ponovno se pojavio u Poljskoj gdje ga je policija privela, no poljski je sud tada odbio izručenje Njemačkoj uz obrazloženje da je uništenje ruske energetske infrastrukture predstavljalo legitiman vojni cilj u ratnim okolnostima. Zbog toga je nalog ostao na snazi, a njemačke su vlasti Ukrajinca dočekale tek na jadranskoj obali.

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Čeka se izručenje u Karlsruhe

Nakon što se formalno dovrši postupak pred sudom u Puli, očekuje se da će Žuravljov biti izručen Njemačkoj te izveden pred istražnog suca Saveznog suda.

Iako je osumnjičeni u ranijim istupima negirao bilo kakvu povezanost s napadom, njemačko tužiteljstvo smatra da prikupljeni dokazi jasno ukazuju na njegovu izravnu ulogu u zaronima na dno Baltičkog mora.