Ulazimo u sezonu djevica, a za ova četiri znaka kreće kaos: Karijera i ljubav im vise o koncu

Nakon blještave i ekstrovertirane sezone Lava, krajem kolovoza ulazimo u znatno mirnije i prizemljenije razdoblje. Sunce 23. kolovoza 2026. godine ulazi u znak Djevice, označavajući početak vladavine koja će trajati sve do 23. rujna.

Ovo je period koji nas sve, bez iznimke, poziva da se okrenemo praktičnosti, organizaciji i detaljima koje smo tijekom ljetne opuštenosti možda zanemarili.

Energija djevice donosi kozmičko čišćenje, potičući nas da preispitamo svoje navike, rutine i sustave koji upravljaju našom svakodnevicom, nudeći priliku za uspostavljanje reda i postavljanje temelja za jesen koja je pred nama.

Vrijeme za analizu i povratak sebi

Vladavina djevice, zemljanog znaka kojim upravlja Merkur, planet komunikacije i mentalnih procesa, usmjerava našu pažnju na unutrašnje mehanizme života.

Ovo nije vrijeme za velike, dramatične početke, već za tiho i predano pospremanje. Transformacija se sada ne događa kroz eksploziju, već kroz male, promišljene korake: pospremanje radnog stola, odgovaranje na zaostali email, priprema hranjivog obroka.

Djevica nas uči da je prava promjena često sadržana u odluci da s većom prisutnošću pristupimo onome što je već tu. Ključna riječ sezone je promatranje, ali ne ono kritičko koje vodi u samoprezir, već konstruktivno, koje nam pomaže razlučiti korisno od suvišnog.

Ove godine, sezona djevice bit će astrološki posebno dinamična. Merkur ulazi u svoj dom, znak Djevice, 25. kolovoza, što će izoštriti naš um i analitičke sposobnosti.

Međutim, prava prekretnica događa se oko 28. kolovoza s pomrčinom Mjeseca u Ribama, koja može donijeti emocionalne turbulencije i nagle završetke.

Dodatnu napetost stvara Mars koji se približava Saturnu početkom rujna, signalizirajući usporavanja i frustracije. Ipak, mladi Mjesec u Djevici 11. rujna nudi snažnu priliku za novi početak i postavljanje namjera koje će nas voditi kroz sljedećih šest mjeseci.

Ovo je poziv da se zapitamo koje navike nas istinski podržavaju, a gdje naša energija curi u obveze i očekivanja koja više nisu usklađena s nama.

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Znakovi u fokusu: Tko treba obratiti posebnu pozornost?

Iako će svi osjetiti pomak prema organizaciji i praktičnosti, četiri znaka se ipak nalaze u epicentru zbivanja. Njima ovaj period donosi ključne promjene koje bi ih mogle potaknuti na duboko preispitivanje životnih planova, odnosa i karijere.

Blizanci: Uspostavljanje nove ravnoteže

Za vas, blizanci, ova sezona pogađa samu srž vašeg doma i obiteljskog života, ali istovremeno stavlja naglasak i na karijeru. Pomrčina Mjeseca krajem kolovoza mogla bi označiti kraj jednog važnog poglavlja u vašem javnom životu - možda ćete napustiti posao, promijeniti profesionalni smjer ili redefinirati način na koji balansirate privatne i poslovne obveze.

Osjećate li se uzdrmano? Oslonite se na svoje provjerene navike i rutine kako biste pronašli stabilnost. Ovo je sjajno vrijeme za pospremanje životnog prostora, ali i za povezivanje s ljudima koje smatrate svojom obitelji.

Cilj nije postići savršenstvo, već pronaći održivu strukturu koja vam omogućuje da se osjećate sigurno i ukorijenjeno.

Djevica: Vaš trenutak za novi početak

Napokon je stiglo vaše vrijeme, djevice. Sunce u vašem znaku donosi val vitalnosti i priliku za osobni rast i redefiniranje identiteta. Nemojte previše analizirati - jednostavno prigrlite trenutak.

Period od 25. kolovoza do 10. rujna, dok je Merkur u vašem znaku, iznimno je povoljan za postavljanje ciljeva i ostvarivanje napretka. Ipak, pomrčina Mjeseca 28. kolovoza može uzburkati vaše bliske odnose.

Dajte si vremena da procesuirate emocije. Do mladog Mjeseca u vašem znaku 11. rujna, bit ćete spremni za potpuno novi početak. Ne radi se o tome da morate postati nova osoba, već da s ljubavlju i prihvaćanjem podržite onu osobu koja ste danas.

Foto: Generirao UI

Strijelac: Karijera i životna svrha u prvom planu

Spremni za posao, strijelci? Vladavina djevice baca svjetlo na vašu karijeru, ambicije i velike životne projekte. Mogli biste osjetiti pritisak da donesete precizne odluke i usmjerite svoju raspršenu energiju.

Ovo je period koji može donijeti veću vidljivost, nove odgovornosti i priznanja za uloženi trud. Ipak, pomrčina Mjeseca 28. kolovoza najavljuje važne promjene na obiteljskom planu, zbog čega bi profesionalne ambicije mogle privremeno pasti u drugi plan. Nemojte biti strogi prema sebi ako se to dogodi.

Ponekad je potrebno usporiti kako biste dugoročno izgradili uspjeh koji vas ispunjava iznutra, a ne samo onaj koji izgleda impresivno izvana.

Ribe: Odnosi kao ogledalo duše

Za vas, ribe, glavna tema bit će odnosi i partnerstva. Drugi ljudi postaju vaše ogledalo, otkrivajući vam vlastite granice, očekivanja i obrasce ponašanja.

Pomrčina Mjeseca 28. kolovoza događa se upravo u vašem znaku, što može donijeti snažne emocionalne valove i označiti kraj jednog važnog poglavlja u vašem životu ili vezi.

Ne bojte se osloniti na bliske ljude za podršku. S druge strane, mladi Mjesec 11. rujna nudi priliku za novi početak, bilo u ljubavi ili poslovnom partnerstvu. Ključno je da u tom procesu ne zaboravite na vlastite potrebe.

Ravnoteža ne proizlazi iz samopožrtvovnosti, već iz iskrene razmjene u kojoj obje strane mogu biti ono što jesu.