Zastupnici Mosta i DOMiNO-a osudili vrh države: 'Nedolazak premijera i predsjednika je pljuska Lici'

Zastupnici Mosta ocijenili su u četvrtak da je nedolazak premijera i predsjednika države na izvanrednu sjednicu Hrvatskog sabora pljuska građanima Like, a zbog slučaja ilegalnog otrovnog otpada u Gospiću očekuju izvanredno ekološko krizno stanje.

''Građani Like izdani su tri puta, a možemo govoriti i o četvrtoj izdaji kada se ovdje nije pojavila najodgovornija osoba, a to je premijer Plenković koji nije smogao hrabrosti otkazati sjednicu Vlade, suočiti se s tim ljudima i nama kao predstavnicima naroda te odgovarati na pitanja'', rekao je predsjednik Mosta Nikola Grmoja na konferenciji za novinare u Hrvatskom saboru.

Grmoja je ustvrdio da je Vlada "ili nesposobna ili nemoćna", ovisno o tome je li ili nije znala za odlaganje opasnog otpada u Gospiću.

'Radi se o otvorenoj veleizdaji'

''A ako su od ovog financijskog profitirali, radi se o otvorenoj veleizdaji i neprijateljstvu prema hrvatskoj državi, a znamo tko je to počinio - Andrija Mikulić (bivši Glavni državni inspektor) koji je primao novac kako bi šutio'', kazao je Grmoja.

Osim premijera, u Saboru nema ni predsjednika, dodao je Mostov zastupnik Zvonimir Troskot i to ocijenio kao ''pljusku'' narodu Like, Gacke udoline, sjevernog Primorja i zadarskog zaleđa.

''Oni su već poniženi na način da je tamo iskrcavan otpad. Premijer nijednom nije bio u Lici nakon ove kataklizme, a ministrica zaštite okoliša Marija Vučković nije niti jednim nije davala izjave sa silosa i s Rakitovca što znači da tematiku ne poznaje. Ako se ne uvede izvanredno ekološko krizno sranje, to je signal da oni ne idu u rješavanje problema'', ustvrdio je Troskot.

Kao odgovorne za uvoz otpada u Liku naveo je domaće i strane tvrtke, Državni inspektorat te ministra Tomislava Ćorića koji je, kako je rekao, u svom prvom mandatu u Banskim dvorima ''ozakonio uvoz i pogodovao otpadnim kompanijama''.

Božo Petrov naglasio je netko mora snositi političku odgovornost zbog 37 tisuća tona otpada.

''Mi smo povjerili državu, novac, institucije, zdravstvo, zakone i sve ostalo osobama koje nemaju mrvu odgovornosti. Ako će meni netko reći da politička odgovornost počinje u trenutku kada se dosudi kazneno djelo, onda mi nemamo što govoriti o političkoj odgovornosti'', rekao je Petrov.

Milanovića i Plenkovića prozvao i DOMiNO

Zastupnici stranke Domino Igor Peternel i Damir Biloglav prozvali su u četvrtak predsjednika Republike Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića zbog izostanka s izvanredne sjednice Sabora o opasnom otpadu u Gospiću, istaknuvši da je riječ o ozbiljnom i alarmantnom problemu za koji netko mora snositi odgovornost.

"Mi ovdje ponovo imamo degradiranje Sabora, nema sazivača sjednice predsjednika Republike Hrvatske, on je na godišnjem odmoru, a koliko vidimo nema ni premijera, i on je očigledno još uvijek na godišnjem odmoru”, ustvrdio je Peternel na konferenciji za novinare Kluba zastupnika Dom i nacionalno okupljanje i Hrvatski suverenisti u Hrvatskom saboru.

"Ta tema valjda im nije dovoljno bitna da bi se pojavili u Hrvatskom saboru i da bi razgovarali o vrlo alarmantnoj temi koja muči ne samo građane Like, nego kompletnu Republiku Hrvatsku”, dodao je.

Upozorio je i kako bi se mogli pojaviti novi podaci o razmjerima onečišćenja kemikalijama koje ugrožavaju zrak, tlo i podzemne vode. "Riječ je o katastrofi za koju netko sasvim sigurno mora podnijeti političku odgovornost”, poručio je Peternel.

'Mi smo zemlja koju je Plenković pretvorio u cirkus'

Postavio je također pitanje zašto se uopće otpad uvozi u Hrvatsku, zašto postoje dozvole za uvoz bilo kakvog otpada u zemlju, zašto to nitko nije kontrolirao, te se založio za strože kažnjavanje.

"Mi smo zemlja koju je premijer Plenković svjesno ili nesvjesno, namjerno ili nenamjerno, pretvorio u cirkus. A on ju vodi kao šef tog cirkuskog orkestra....Ovo što se dogodilo u Hrvatskoj je terorizam ”, ustvrdio je Peternel.

Njegov stranački kolega Damir Biloglav rekao je da situacija u Gospiću nije izolirani slučaj niti problem koji je nastao nedavno, te da sličnih situacija ima u čitavoj Hrvatskoj.

Kaže da problem traje godinama i da u njega nisu uključeni samo pojedinci, već šire strukture, "od najviših, ministarstva i Vlade, pa do onoga zadnjega koji to zatrpava".

Biloglav je pritom otvorio pitanje puštanja iz pritvora bivšeg glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića, koji se brani sa slobode. "Ako se ovdje radi o čitavom sustavu, pa postoji li bolji razlog da ga se zadrži u pritvoru kako bi se izbjegao utjecaj na svjedoke?, upitao je.

Dodao je i kako bi se izvanredna sjednica Sabora mogla sazvati i zbog požara, stanja u poljoprivredi, pravosuđu i zdravstvu jer "mi ovakve situacije u državi imamo na svakom planu".

"Zajednički nazivnik svih tih problema je u ekipi koja vlada ovom državom već 25 godina. Kombinacija SDP-a, HDZ-a, Možemo i svi ostali”, zaključio je Biloglav.