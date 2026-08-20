Sabor se hitno vraća u klupe: 37.000 tona otpada stoji, sad će se vidjeti kome je stalo do Like

Hrvatski sabor počinje dvodnevnu izvanrednu sjednicu koju je predsjednik Sabora Gordan Jandroković sazvao na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića zbog opasnog otpada nezakonito odloženog na području Gospića i Ličko-senjske županije i zabrinutosti zbog opasnosti za zdravlje ljudi i štete za okoliš.

Sjednica će početi slobodnim iznošenjem stajališta zastupnika, nakon čega slijedi rasprava o predloženim zaključcima.

Građani od politike traže prije svega jedno – da se oko 37 tisuća tona otpada što prije ukloni.

Među Gospićanima nema previše optimizma. Strahuju da bi rasprava mogla završiti političkim prepucavanjem umjesto konkretnim rješenjima. Iz inicijative „Gospić je naš dom“ poručuju da je problem preozbiljan za politička nadmetanja te traže što bržu i stručnu sanaciju.

Oporba upozorava da je od saznanja za problem prošlo više od 550 dana, a da otpad još nije uklonjen. Posebno upozoravaju na mogući rizik za tlo i podzemne vode te traže jasne rokove, ali i utvrđivanje odgovornosti.

Iz Vlade poručuju da sanaciju treba provesti što prije. Potpredsjednik Vlade Ivan Anušić najavio je da će se tijekom dvodnevne saborske rasprave čuti konkretne informacije o tome što se događalo u Gospiću i na drugim spornim odlagalištima.

Dok se u Saboru traže odgovori, građani čekaju ono što smatraju najvažnijim rezultatom – da otpad napokon počne odlaziti iz Gospića.

Foto: Marko Seper/PIXSELL

Foto: Marko Seper/PIXSELL

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