'Imao bi 62, a nema ga već 18 godina': Ella rasplakala mnoge emotivnim prizorima oca Dina

Poznata influencerica i poduzetnica Ella Dvornik (35) na dirljiv je način obilježila dan koji bi bio 62. rođendan njezinog pokojnog oca, neprežaljenog kralja funka Dina Dvornika. U emotivnoj objavi na svom Instagram profilu, podijelila je s više od pola milijuna pratitelja seriju rijetko viđenih citata i fotografija, pružajući jedinstven uvid u osobnost glazbene legende koja je Hrvatsku zadužila svojim avangardnim zvukom i neukrotivim duhom.

Foto: Boris Scitar/PIXSELL

Poseban odnos tate i kćeri

"Imao bi 62 godine, a prošlo je 18 od kad ga nema. Pa evo par izjava koje sam iskopala i koje su mi zanimljive", započela je Ella svoju objavu koja je brzo izazvala lavinu emotivnih reakcija. Objava se sastoji od niza isječaka iz starih intervjua, popraćenih fotografijama iz raznih faza Dinova života, uključujući i crno-bijelu fotografiju iz mladosti na kojoj pozira sa psom.

Citati otkrivaju Dinu kakvog javnost možda nije u potpunosti poznavala: čovjeka koji je otvoreno govorio o svojim životnim borbama, svojoj filozofiji izbjegavanja konzervativizma i odlučnosti da izgradi vlastiti put, neovisno o slavi svog oca, legendarnog glumca Borisa Dvornika.

Posebno su dirljivi dijelovi koji se dotiču njegovog odnosa s Ellom. Kroz njih se oslikava duboka očinska ljubav i ponos, ali i jedinstven, prijateljski odnos. Ella ga u jednom od citata opisuje kao "djetinjastog", a spominju se i anegdote o međusobnom posuđivanju novca, što svjedoči o njihovoj opuštenoj i iskrenoj vezi.

Foto: Boris Scitar/PIXSELL

Iako je preminuo 2008. godine, njegova ostavština živi kroz bezvremenske hitove, posthumni album "Pandorina kutija" te brojne tribute koncerte koji se i danas održavaju njemu u čast. Ellini pratitelji s oduševljenjem su reagirali na objavu, ostavljajući komentare poput "Legenda" i iskazujući poštovanje prema glazbeniku čiji utjecaj ne blijedi.