Đana Smajo i njezina mama Meri spremne za 'Asia Express': 'Bit će to velika pozornica'

Pjevačica Đana Smajo (23) i njezina mama Meri (47) spremne su pozornicu zamijeniti putovanjem i pridružiti se RTL-ovu showu 'Asia Express: Zmajeva ruta' već ovoga rujna.

Đanina glazbena ambicija i Merina neustrašiva, osebujna ličnost spojit će u jednoj od najvećih pustolovina njihova života. Gledateljima obećavaju pregršt energije, emocija i, naravno, pokoju žestoku raspravu, baš kao što to čine svaka majka i kći.

Foto: RTL

Đani pozornost javnosti nije strana. Gledatelji su je prvi put upoznali u RTL-ovim 'Zvjezdicama', a potom i u srpskom digitalnom talent showu 'IDJ Show' u kojem je i odnijela pobjedu. Pjeva od svoje desete godine, a karijeru je gradila godinama, predanošću, radom i upornosti. Sada je spremna pokazati i onu svoju drugu stranu, koju gledatelji možda ne očekuju - izrazito natjecateljski duh koji se krije iza naizgled mirne vanjštine.

„Ljudi misle da mi se karijera dogodila preko noći. Ali ja se za svaki nastup pripremam kao da mi je posljednji. Zato će cijela ova avantura za mene biti poput velike pozornice“, govori.

Njezin najveći izazov u Aziji neće biti ni konkurencija, ni nepoznati predjeli, ni fizički napori koje utrka nosi sa sobom, nego – nečistoća. Ipak, Đana kaže da će, kad pustolovina počne, svakom izazovu pristupiti na isti način kao i svakom nastupu - dati će sve od sebe. A zna i koga točno želi uza se kad postane teško!

Za Đanu je bilo presudno da joj upravo majka bude partnerica na ovom putovanju. Meri radi u administraciji, i njezina je najveća podrška. Uz to, u njihov duo donosi i brojne vlastite interese te osebujan karakter – od mode i plesa do ozbiljne ljubavi prema TikToku na kojem je prilično aktivna, dijeleći trenutke iz svakodnevnog života, modne kombinacije i simpatične savjete.

„Mama mora imati komentar na apsolutno sve. Kod nas u kući to zovemo prigovaranjem. Ali, Bože moj… svaka mama milenijalka prigovara“, šali se Đana.

Foto: RTL

Meri sebe, pak, vidi kao prirodnog vođu ekipe, iako priznaje da pod stresom zna izgubiti živce. Njezina je strategija jednostavna: ostati odlučna, držati se zajedno i nikad ne podcijeniti ono što njih dvije mogu postići.

Za Meri je 'Asia Express' puno više od natjecanja. Ovim putovanjem želi poslati poruku ženama svoje generacije koje možda imaju osjećaj da neka iskustva više nisu „za njih“.

„Kad dođu u određene godine, ljudi se počnu ponašati kao da neke stvari jednostavno više nisu za njih. Želim pokazati da duh može ostati mlad bez obzira na godine“, ističe.

Foto: RTL

Đana i Meri svjesne su da ih čekaju rasprave, umor, nepredviđeni izazovi i trenuci u kojima će odustajanje možda izgledati kao lakša opcija. No u jedno su potpuno sigurne - nikad neće odustati jedna od druge.

Ovaj snažan dvojac donosi glazbu, odlučnost, neodoljivu južnjačku energiju i dalmatinski dišpet.

Kako će se snaći - doznajte ovoga rujna na RTL-u i platformi Voyo u showu 'Asia Express: Zmajeva ruta'!