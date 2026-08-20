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Poljaci šokirani Poljudom, posebno im u oko upao jedan detalj: 'Kako se ulazi unutra?'

Poljaci šokirani Poljudom, posebno im u oko upao jedan detalj: 'Kako se ulazi unutra?'
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

'U Varšavi se takvi stanovi prodaju za milijune'

20.8.2026.
8:25
Sportski.net
Ivo Cagalj/PIXSELL
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Popularni poljski sportski kanal "Kanał Sportowy“, koji na platformi X ima gotovo pola milijuna pratitelja, uoči utakmice Hajduka i Rakowa u play-offu Konferencijske lige, koja se igra u četvrtak od 21.00, objavio je fotografiju neobičnog detalja s Poljuda.

Umjesto travnjaka ili tribina, pažnju su privukle stare komentatorske kabine, smještene visoko ispod krovne konstrukcije stadiona. Snimljene iz donjeg kuta, dotrajale kućice izazvale su niz šaljivih reakcija korisnika društvenih mreža.

"U Varšavi se takvi stanovi prodaju za milijune“, našalio se jedan komentator, dok se drugi zapitao "kako se u kabine uopće ulazi". Ubrzo su stigli maštoviti odgovori. Od prolaska preko Bifrosta, mitskog mosta iz nordijske mitologije, do prijedloga da čuvar kroz prozor spusti uže i pozove komentatore da se popnu.

Hajduk će u ogledu protiv Rakowa tražiti pozitivan rezultat i potvrdu dobre forme. Bijele očekuje zahtjevan susret protiv disciplinirane i čvrste poljske momčadi, a važnu ulogu mogla bi imati i podrška navijača. Utakmica donosi ozbiljan ispit za obje momčadi, ali i priliku Hajduku da pokaže koliko može protiv kvalitetnog europskog suparnika.

 

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