Miura se (opet) upisao u povijest: 'Nikad ne znate kad će doći vaš red'

Bivši japanski reprezentativac i igrač Dinama Kazuyoshi Miura postao je najstariji strijelac u povijesti japanskog Carskog kupa kada je 59-godišnjak realizirao dva jedanaesterca u pobjedi Fukushima Uniteda nad amaterskim nogometnim klubom Oyama 7-0.

S 59 godina, 5 mjeseci i 24 dana, Miura je nadmašio rekord bivšeg japanskog veznjaka Shinjija Onoa, koji je imao 41 godinu kada je postigao gol u tom natjecanju.

Miura, nadimka 'Kralj Kazu', sada je u svojoj 42. sezoni kao profesionalac, što je rekord koji vjerojatno nikad neće biti nadmašen.

"Nikad ne znate kada bi mogao doći vaš red za pucanje penala", rekao je novinarima. "Zato ih stalno vježbam. Drago mi je da se isplatilo."

Miura je svoju profesionalnu karijeru započeo u Brazilu 1986. godine, a od tada je igrao u Italiji, Hrvatskoj, Australiji i Portugalu.

Napadač je postigao 55 golova u 89 nastupa za Japan i ranije ove godine se pridružio trećeligaškom klubu Fukushima iz Yokohama FC-a.