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STRAŠNE FOTKE /

I Alien bi se prestrašio: Znanstvenici u oceanu otkrili sablasnu ribu i divovsku lignju

I Alien bi se prestrašio: Znanstvenici u oceanu otkrili sablasnu ribu i divovsku lignju
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Foto: Profimedia

Najveću pozornost privukla je rijetka dugokraka lignja, čiji tanki, nitasti pipci mogu doseći duljinu i do osam metara

20.8.2026.
9:15
Magazin.hr
Profimedia
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Tijekom gotovo mjesec dana duge ekspedicije znanstvenici su u Atlantiku otkrili stvorenja koja kao da su ispala iz nekog novog nastavka filmskog serijala "Alien". Pipci dugi osam metara i prozirna glava zvuče dovoljno jezivo da oduševe i najzagriženije ljubitelje horora.

U stvarnosti je, međutim, riječ o iznimno vrijednim znanstvenim otkrićima. Neočekivana otkrića čekala su istraživače oko 1300 kilometara od obale Brazila, u jednom od najmanje istraženih područja Atlantskog oceana.

Najveću pozornost privukla je rijetka dugokraka lignja, čiji tanki, nitasti pipci mogu doseći duljinu i do osam metara. Znanstvenici su je uspjeli snimiti na dubini od 3634 metra, što je čini najdublje zabilježenom lignjom na svijetu.

'Sablasna riba' ima prozirnu glavu

Veliko iznenađenje bila je i riba Winteria telescopa, poznata pod nadimkom spookfish, odnosno "sablasna riba". Ima prozirnu glavu i neobične cjevaste oči usmjerene prema naprijed, zahvaljujući kojima može uhvatiti čak i najslabije tračke svjetlosti u mračnim oceanskim dubinama.

No najbolje je tek uslijedilo. Znanstvenici su otkrili i dva dosad nepoznata hidrotermalna polja koja vrve životom. U jednom od njih pronašli su 23 hidrotermalna izvora, uključujući 13 aktivnih takozvanih "crnih dimnjaka", iz kojih izbijaju pregrijane tekućine temperature do čak 280 °C.

Oko njih, začudo, bujaju vlasulje, rakovi i tisuće slijepih kozica kojima za život nije potrebna ni jedna jedina zraka sunca.

"Ovo otkriće pokazuje zašto su istraživanja i dalje toliko važna. Čak i danas postoje mjesta na kojima prvi detaljan pogled otkriva nešto potpuno novo", ističe voditelj ekspedicije dr. Aaron Micallef iz američkog Monterey Bay Aquarium Research Institutea.

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I Alien bi se prestrašio: Znanstvenici u oceanu otkrili sablasnu ribu i divovsku lignju