Evo kad i gdje možete gledati ključne europske utakmice Hajduka i Rijeke u Europi

Posljednji korak, onaj najteži i najslađi, dijeli Hajduk i Rijeku od plasmana u Konferencijsku ligu i osiguravanja europske jeseni. Nakon uspješno preskočenih prethodnih prepreka, pred hrvatskim predstavnicima su odlučujući dvoboji doigravanja koji donose ne samo sportski prestiž, već i prijeko potrebnu financijsku injekciju te važne bodove za nacionalni koeficijent. Splićani na Poljudu dočekuju neugodnog poljskog predstavnika Raków, dok Riječani idu na noge favoriziranom danskom Midtjyllandu. Navijači s nestrpljenjem iščekuju okršaje koji će se odigrati ovoga i sljedećeg četvrtka, a sada je i definitivno poznato na kojim će kanalima moći pratiti borbu za ulazak u skupine trećeg po snazi europskog natjecanja. Put do prijenosa, međutim, nije jednak za oba kluba.

Hajduk pred povijesnom prilikom: Poljaci stižu na oslabljeni Poljud

Nakon četiri duge godine, Hajduk ponovno igra jednu play-off rundu europskih natjecanja. Impresivnom predstavom i ukupnom pobjedom od 9-2 protiv litavskog Žalgirisa, momčad s Poljuda osigurala je dvoboj protiv Rakówa iz Częstochowe, kluba koji je u sezoni 2022./23. senzacionalno osvojio naslov prvaka Poljske. Iako su prošlu sezonu završili na tek petom mjestu, što ih je i dovelo u kvalifikacije za Konferencijsku ligu, radi se o iznimno organiziranoj i tvrdoj momčadi koja je na svom putu do ove faze izbacila maltešku Vallettu te švedski Hammarby. Pobjeda protiv Šveđana od ukupnih 1-0 pokazuje da se radi o taktički discipliniranoj ekipi koja ne dopušta mnogo prilika.

Za splitske "Bijele" ovo je prilika generacije da se napokon domognu skupina nekog europskog natjecanja, što im nije pošlo za rukom dugi niz godina. Iako je Konferencijska liga relativno novo natjecanje, ulazak u ligašku fazu donio bi klubu mir, financijsku stabilnost i potvrdu dobrog rada. Zanimljivo je promotriti financijsku stranu ovog dvoboja. Prema podacima specijaliziranog portala Transfermarkt, Hajdukov igrački kadar procijenjen je na 33,53 milijuna eura, dok je onaj poljskog predstavnika tek nešto jeftiniji i vrijedi 32,4 milijuna eura. Ipak, struktura vrijednosti je drugačija. Hajduk se oslanja na pojedince visoke vrijednosti poput Rokasa Pukštasa (šest milijuna eura), Nike Sigura (četiri milijuna) i Šimuna Hrgovića (tri milijuna), dok je vrijednost kadra Rakówa ravnomjernije raspoređena. Najskuplji igrači poljskog kluba vrijede dvostruko manje od Pukštasa, što sugerira da je njihova snaga prvenstveno u kolektivu.

Važan detalj koji bi mogao ići na ruku Hajduku jest i nedavna kazna koju je UEFA izrekla Poljacima. Zbog korištenja pirotehničkih sredstava i blokiranja prolaza na tribinama tijekom domaće utakmice protiv Hammarbyja, Raków je kažnjen s visokih 68.000 eura, ali i, što je mnogo važnije, djelomičnim zatvaranjem stadiona za iduću europsku utakmicu. To znači da će u uzvratnom susretu protiv Hajduka sektori od B1 do B7 na stadionu u Częstochowi biti prazni, čime će domaća atmosfera biti značajno oslabljena. Prvi susret igra se na Poljudu u četvrtak, 20. kolovoza, s početkom u 21 sat, dok je uzvrat na rasporedu tjedan dana kasnije, 27. kolovoza, u Poljskoj s početkom u 19 sati.

Splitska europska priča isključivo na klupskoj televiziji

Navijači Hajduka koji neće moći uživo s poljudskih tribina pratiti svoje ljubimce, morat će se ponovno okrenuti klupskoj televiziji. Kao i u prethodnim europskim ogledima, prijenos utakmica protiv Rakówa bit će dostupan isključivo na kanalu Hajduk Digital TV (HDTV). Ova platforma postala je standard za prijenose europskih utakmica "Bijelih", a dostupna je korisnicima MAXtv-a i Iskon.TV-a. Da bi se uopće moglo pristupiti kanalu, potrebno je imati ugovorenu jednu od navedenih usluga te potom aktivirati dodatni "hajdučki paket". Cijena paketa je simbolična i iznosi dva eura mjesečno, a sav prihod od prodaje ide izravno u klupsku blagajnu, no za one koji nemaju ugovorenu osnovnu uslugu, gledanje utakmice neće biti moguće.

Rijeka na najtežem ispitu: Danski 'Moneyball' model na Rujevici

Dok Hajduk ima status blagog favorita, pred Rijekom je, barem na papiru, znatno teži zadatak. Momčad s Rujevice, koja je do doigravanja stigla tijesnom, ali zasluženom pobjedom protiv finskog Ilvesa (ukupno 2-1), za protivnika je dobila danski Midtjylland. Riječ je o klubu koji, unatoč tome što je osnovan tek 1999. godine, predstavlja jedan od najinovativnijih i najuspješnijih nogometnih projekata u Europi. Njihov se model ne temelji na velikoj potrošnji, već na analitici, statistici i pronalaženju vrijednosti tamo gdje je drugi ne vide, po uzoru na slavni "Moneyball" koncept. Bilo da se radi o mladim talentima iz Afrike i Južne Amerike, zanemarenim igračima iz manjih liga ili taktičkim detaljima poput majstorski uvježbanih prekida, Midtjylland je izgradio reputaciju kluba koji uvijek pronalazi način da bude konkurentan.

O snazi danskog predstavnika najbolje svjedoči vrijednost njihove momčadi. Prema Transfermarktu, igrači Midtjyllanda zajedno vrijede čak 108,45 milijuna eura, što je više od trostruke vrijednosti Rijeke, čiji je kadar procijenjen na 35,25 milijuna eura. U prethodnom kolu kvalifikacija, Danci su s uvjerljivih 5-2 izbacili irski Bohemians, pokazavši svoju napadačku moć. Riječani će stoga morati odigrati dvije gotovo savršene utakmice kako bi imali šanse za prolaz. Prvi dvoboj igra se u Danskoj, u gradu Herningu, u četvrtak, 20. kolovoza, s početkom u 19 sati. Uzvrat je tjedan dana kasnije, 27. kolovoza, na Rujevici, gdje će utakmica započeti u 20:45. Podrška domaćih navijača u uzvratu mogla bi biti ključan faktor za hrvatskog predstavnika u ovom sudaru Davida i Golijata.

Riječani na nacionalnom kanalu, ali uz pretplatu

Za razliku od Hajdukovih navijača, simpatizeri Rijeke moći će ključne europske utakmice pratiti na nešto dostupnijoj platformi. Obje utakmice, i ona u Danskoj i uzvrat na Rujevici, prenosit će se na kanalu MAXSport 1. Iako je i ovaj kanal dio paketa Hrvatskog Telekoma i zahtijeva pretplatu na MAXtv, ipak se radi o standardnom sportskom programu koji ima znatno veći doseg od klupske televizije. Stoga će veći broj nogometnih zaljubljenika diljem Hrvatske moći pratiti hoće li Riječani uspjeti napraviti iznenađenje protiv bogatog i favoriziranog danskog kluba. Obje utakmice možete u tekstualnom prijenosu pratiti na portalu Net.hr.

Ulog veći od samog natjecanja: Koeficijent i financije kao ključ budućnosti

Dok se navijači nadaju sportskom uspjehu, za uprave klubova ulozi su višestruki. Plasman u grupnu fazu Konferencijske lige donosi minimalno šest jakih europskih utakmica, ali i značajnu financijsku nagradu od UEFA-e koja se mjeri u milijunima eura. Taj novac ključan je za stabilno poslovanje, ulaganje u infrastrukturu, omladinske škole i pojačanja za buduće sezone. Osim toga, uspjesi Hajduka i Rijeke iznimno su važni za cjelokupni hrvatski nogomet. Svaka pobjeda i svaki prolazak donose bodove za nacionalni koeficijent, koji određuje broj predstavnika i startne pozicije hrvatskih klubova u europskim natjecanjima u godinama koje dolaze. Uspješna europska jesen za oba kluba mogla bi dugoročno osigurati lakši put do Europe i za ostale hrvatske prvoligaše.

U sjeni borbe za Konferencijsku ligu, valja spomenuti i da hrvatski prvak Dinamo igra svoje doigravanje za najelitnije klupsko natjecanje, Ligu prvaka. Protivnik "Modrima" je norveški Viking. Prva utakmica odigrat će se na Maksimiru 18. kolovoza, a uzvrat je u Stavangeru 26. kolovoza. Dinamo je u nešto komfornijoj poziciji jer im poraz u ovom dvomeču jamči izravan plasman u skupine Europa lige, čime su već osigurali svoju europsku jesen.

Pred nama je tjedan odluke za hrvatski klupski nogomet. Hajduk i Rijeka stoje pred posljednjom preprekom, suočeni s različitim tipovima izazova, ali s istim ciljem. Cijela nogometna Hrvatska s nestrpljenjem će pratiti rasplet ovih dvoboja, nadajući se da će od jeseni na europskoj sceni gledati čak tri svoja predstavnika.